Mediji otkrili kako je Bajden stigao u Kijev

KIJEV - Američki predsjednik Džo Bajden stigao je vozom u današnju, nenajavljenu posjetu Kijevu, objavio je dopisnik Fajnenšel tajmsa Kristofer Miler.

Bajden se tamo sastao sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

The New York Times piše da je Bajden stigao u Kijev nakon sat vremena vožnje vozom od granice sa Poljskom.

Šetao je glavnim gradom Ukrajine zajedno sa Zelenskim, a njih dvojica su posjetili manastir Svetog Mihaila dok se u gradu oglasilo upozorenje o vazdušnom napadu.

The New York Times je tu posjetu opisao kao "demonstraciju odlučnosti njegove administracije u suočavanju sa dugogodišnjom invazijom Rusije na zemlju".

"Posjeta Kijevu je obavljena tajno iz bezbjednosnih razloga, a Bajden je napustio Vašington bez obavještenja nakon što su on i njegova supruga imali rijetku večeru u restoranu u subotu uveče", piše američki medij.

The New York Times ističe da je javno saopšteno da će Bajdan da doputuje u Varšavu u utorak ujutru u dvodnevnu posjetu, a zvaničnici su više puta negirali da postoje bilo kakvi drugi planovi koje bi mogli da objave o putovanju u Ukrajinu dok je on tamo.

"Zaista, Bijela kuća je u nedjelju uveče objavila javni raspored za ponedjeljak koji pokazuje da je predsjednik još uvijek u Vašingtonu i odlazi uveče za Varšavu, kada je u stvari već bio pola svijeta daleko", zaključuje medij.

Bajden obećao dodatnih pola milijarde dolara pomoći

Bajden obećao je danas dodatnih pola milijarde dolara američke pomoći Ukrajini, tokom sastanka sa ukrajinskim predsejdnikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu.

U saopštenju Bijele kuće navodi se da je Bajden takođe najavio još jednu isporuku kritične opreme, uključujući artiljerijsku municiju, protivoklopne sisteme i radare za vazdušno osmatranje, kao i dodatne sankcije protiv kompanija i elita koje pokušavaju da pomognu rusku ''ratnu mašineriju''.

''Tokom prošle godine, Sjedinjene Države su izgradile koaliciju nacija od Atlantika do Pacifika kako bi pomogle u odbrani Ukrajine uz neviđenu vojnu, ekonomsku i humanitarnu podršku – i ta podrška će trajati'', navodi se u saopštenju.

"Putin pogriješio"

Bajden je ocijenio da je Putin, kada je započeo ''svoju invaziju'' prošle godine, mislio da je Ukrajina slaba i da je Zapad oslabljen, ali da je pogriješio.

"Godinu dana kasnije, Kijev opstaje. I Ukrajina opstaje. Demokratija opstaje", rekao je Bajden tokom sastanka sa Zelenskim, koji je održan uoči godišnjice od početka ruskog napada na Ukrajinu, prenosi AP.

Zelenski je Bajdenu rekao da je njegova posjeta "izuzetno važan znak podrške svim Ukrajincima", dodaje Rojters.

Širom ukrajinske prijestonice danas su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, ali za sada nema izvještaja o ruskim raketnim ili vazdušnim napadima.