Mediji pišu o aferi: "AstraZeneca" u Italiji sakrila milione doza

RIM - Kompanija "AstraZeneca" sakrila je u farbici u Italiji 29 miliona doza vakcine protiv virusa korona, a te doze namijenila je Britaniji, piše italijanska "La Stampa".

Ogromna količina doza vakcina kompanije "AstraZenece" sakrivena je u tvornici "Katelant Ananji" i te doze su bile spremne za transport u Veliku Britaniju, ali su ih italijanske vlasti otkrile u sklopu istrage koju je pokrenula Evropska komisija.

Ova količina vakcina od izuzetnog je značaja i za EU i za Britaniju, piše "La Stampa".

To je dvostruko veća količina od one koju je cijela EU do sada dobila od "AstraZenece", dok za Britance ona znači garanciju da će gotovo 15 miliona građana dobiti drugu dozu.

Riječ je, piše "Irish times", o dozama vakcine proizvedenim u nizozemskoj fabrici, koje su završili u Italiji.

"AstraZeneca" ugovor ima i sa EU i Velikom Britanijom pa je sada pitanje koji od tih ugovora misli ispoštovati ovim dozama.

"Irish times" navodi da je između Brisela i Londona bilo puno telefonskih poziva oko sudbine tih doza.

EU istovremeno izrađuje prijedloge za pooštravanje nadzora izvoza vakcina u pokušaju da prisili "AstraZenecu" da Uniji isporuči više doza.

"Očekivali smo isporuke u stotinama miliona, a ne primamo ni četvrtinu", navodi glavni pregovarač komisije za vakcine Sandra Galina