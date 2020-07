Mediji u Španiji: Broj umrlih koji su imali koronu bi mogao biti veći za 60%

MADRID - Španski list El Pais tvrdi da bi broj preminulih osoba koje su bile zaražene virusom korona mogao biti veći za čak 60 odsto, a taj podatak govori da je Španija zapravo druga zemlja u Evropi po crnim brojkama, nakon Velike Britanije.

El Pais je obavio istraživanje te je naveo da je zvanična brojka koja iznosi 28.432 smrtna slučaja daleko manja od stvarne. Zvanični podaci o smrtnim slučajevima uključuju samo one žrtve kod kojih je potvrđen virus korona, a ne one za koje se sumnjalo, kao ni one koje nisu testirane, prenosi Klix.ba.

Vodeći španski list je zaključio da broj umrlih s potvrđenim virusom korona te broj onih za koje se sumnja na zarazu iznosi ukupno 44.868. Ako je to tačno, Španija je onda na drugom mjestu po broju smrtnih slučajeva povezanih s virusom korona, dok je Velika Britanija na prvom mjestu s više od 45.000 umrlih.

Na početku pandemije je obavljen nedovoljan broj testiranja, a to može objasniti neslaganje u brojkama. Krajem maja je Španija smanjila broj smrtnih slučajeva za 2.000 tvrdeći da je došlo do duplanja podataka u nekim regijama. Špansko ministarstvo zdravstva se o tome nije oglasilo.

Španija u posljednjih nekoliko sedmica bilježi rast slučajeva zaraze virusom korona, a to je rezultiralo strahom od drugog talasa, javlja Russia Today.

Zemlje različito prave statistike, neke bilježe samo potvrđene smrtne slučajeve osoba zaraženih virusom korona, ili one koji su zabilježeni u bolnicama, dok druge prijavljuju stvarne i sumnjive slučajeve koji uključuju i one izvan bolnica.