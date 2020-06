Medijski rat italijanskih virusologa: Koliko košta kovid-19

RIM - Od početka epidemije korona virusa, italijanski građani mogli su svakog dana u medijima da čuju različita mišljenja virusologa. Sučeljavanje različitih mišljenja se, međutim, nije završavalo u televizijskom studiju - neke svađe epilog će dobiti na sudu.

Kada se još krajem februara oglasila doktorka koja je i direktorka Laboratorije za kliničku biologiju s infektivne klinike "Luiđi Sako" u Milanu, Maria Rita Đizmondo napisavši na svom Facebook profilu da je kovid 19 samo jedna vrsta malo jačeg gripa i da ne vidi zašto se oko toga podiže tolika galama, polemike među virusolozima i epidemiolozima su počele.

Ona je početkom marta u medijima izjavila da "kovid 19 nije kuga ovog vijeka, da umiru samo starije osobe sa postojećim patologijama ali da je važno naglasiti i da umiru uz korona virus a ne od njega, te da su se simptomi gripa bespotrebno proglasili pandemijom".

Izjavi doktorke Đizmondo se odmah suprotstavio doktor Roberto Burioni, takođe virusolog, koji je na svom sajtu "Medicalfacts" napisao da su to džinovske gluposti i da na žalost "korona virus nije samo nešto jači od virusa gripa".

Od tog momenta on postaje jedan od stalnih gostiju na RAI (Italijanska televizija za koju italijani plaćaju pretplatu), koji se vrlo često suprotstavljao mišljenjima kolega a naročito onih koji su davali izjave slične doktorki Đizmondo.

Udruženje "Trasversalni pakt za nauku", čiji je jedan od osnivača upravo Burioni, uputilo je pravno upozorenje doktorki zbog vrlo ozbiljnih izjava u vezi virusa. Upozorilo ju je, kako se navodi, da je njena namjera bila da minimalizuje situaciju i da se nije bazirala na naučnim dokazima te da je potrebno da se javno izvini.

Odgovorila je na to "da je njena savest mirna" i da stoji iza svega što je rekla. Doktorka se nakon toga skoro više nigde nije videla u medijima.

Istraga "Panorame" koliko zarađuju ljekari na televiziji

S druge strane, svakodnevno pojavljivanje doktora Burionija na televiziji izazvalo je pažnju ostalih medija te je časopis "Panorama" uradio istragu o tome koliko zapravo zarađuju lekari koji se stalno pojavljuju na televiziji.

Tako su Italijani saznali da doktor Burioni ima svog agenta koji nije rekao koliko tačno traži profesor za svoje pojavljivanje. Međutim, njegovo vrijeme zbog mnogo obaveza može da ima cijenu a da isto tako svaki put prima i tzv. žeton u evrima od RAI jer gostuje u poznatoj emisiji "Ke tempo ke fa".

To je jedna vrsta novčane naknade koju dobijaju gosti te televizijske stanice zbog učestvovanja u emisiji.

Tekst je potpisao poznati novinar Belpietro koji je i direktor tog časopisa.

Profesor Burioni, kako je to objavio "Kokadons" - Udruženje za zaštitu potrošača, otvorio je "Pomona ricerca srl", koja sarađuje sa velikim multinacionalnim kompanijama koje prave lekove i vakcine.

Prema "Kokadonsu", njegovo pojavljivanje na RAI je i reklama za njegove patente koje on promoviše preko rada firme "Pomona".

"Kokadons" traži da zna koliko stalno gostovanje virusologa Burionija košta Italijane jer program u kome je on već mjesecima gost je jedan od najviše plaćenih.

Takođe, u toku je i istraga od strane pravosuđa koje se bavi računovodstvom jer je, kako kažu iz tog Udruženja, moguće je da postoje nepravilnosti u vezi sa porezom. Zato su i podneli prijavu Sudu za revizije ne bi li se pozabavio tim slučajem.

Mnogi podsjećaju da je profesor Burioni prvi rekao, još 2. februara, gostujući u emisiji u kojoj je nakon toga svakodnevno počeo da se pojavljuje da "je rizik od virusa u Italiji ravan nuli i da ga uopšte nema te da nema potrebe za alarmom".

Međutim, kada se virus razbuktao u Italiji na svom Facebook profilu napisao je: "Napadnut sam jer sam rekao da je rizik u Italiji ravan nuli i moram na to da odgovorim. Ja sam rekao da je u Italiji u tom momentu rizik od virusa bio ravan nuli. Moja je greška dakle što nisam imao sposobnost da predvidim da će virus doći i kod nas 18 dana poslije. Ali ja sam ljekar, nisam vidovnjak. I ta nemogućnost da predvidim budućnost je očigledno moj limit".

Dodao je, da je u nekoliko navrata u mnogim intervjuima rekao "da ne smemo da dozvolimo da virus dođe u zemlju te da jedini način da se odbranimo, karantin".

Međutim, tako nije mislio kada je optužio koleginicu Đizmondo.

Šta pokazuju novinarske istrage

Nedjeljnik "L'espresso" je objavio 4. juna tekst u kome je novinarska istraga pokazala da je profesor zaradio, zahvaljujući konsultacijama velikim firmama poput "Gučija", "Filip Morisa", "Teknodžima", na hiljade evra dok mu je samo telefonska kompanija "TIM" platila 200.000 evra a "Snam" je izdvojio 150.000.

Te konsultacije profesor je pružao u saradnji sa firmom "Lifenet Healthcare" koju kontroliše "Invin srl", čiji je vlasnik Nikola Bedin, bivši generalni direktor bolnice "San Rafaele".

Taj tekst su prenijeli, svako na svoj način, i svi ostali italijanski mediji.

Ilaria Kapua, virusolog koja je tri i po godine provela u italijanskom parlamentu odlučujući u tom momentu da se okrene politici uz Mario Montija, preselila se u Sjedinjene Američke Države i direktor je "One Health Center" na Univerzitetu u Floridi.

Deset minuta njenog pojavljivanja na televiziji koštaju više od 2.000 evra, pokazalo je istraživanje časopisa "Panorama" ali se vrlo rijetko ta gostovanja zaista i limitiraju na deset minuta.

Medijski rat - da li je virus klinički mrtav

Od prije nekoliko dana svađa i sukobi poznatih virusologa na televiziji su se razbuktali izjavom profesora Alberto Zangrila da je "virus klinički mrtav".

Doktor Zangrilo, direktor intenzivne nege, odjeljenja za anesteziju i reanimaciju elitne bolnice San Rafaelo u Milanu i predsjednik komisije pri Ministarstvu zdravlja za pandemiju gripom kao i lični doktor Silvija Berluskonija, izazvao je pravi medijski rat.

Njegovu izjavu prenijeli su italijanski mediji.

"Ono što mi zaista smeta u ovoj zemlji jeste da sa jedne strane imamo naučnike a sa druge ljekari koji rade na klinikama. Morate da shvatite šta znači naučnik danas jer ako baš moramo da gledamo parametre ja sam mnogo veći naučnik od mnogih samoproklamovanih kao i od čitavog CTS - Tehničko naučnog komiteta pri Vladi italije. Ono što ja govorim je istina, a ja nisam rekao da je virus nestao, kako su neki časopisi namjerno senzacionalistički napisali u naslovima već sam rekao da je virus i dalje među nama kao što su tu mnogi virusi. Ja sam rekao da je virus klinički nestao, da ga nema. Ukoliko neko skloni riječ klinički iz moje rečenice to namerno radi. Neko želi da drži u teroru ovu zemlju. Ja ovo što vam govorim mogu da vam potpišem", rekao je doktor Zangrilo.

Na strani profesora je i Mateo Baseti, infektolog i direktor klinike za infektivne bolesti San Martino u Đenovi.

"Kao ljekar ja mislim isto što i profesor Zangrilo, ko kaže suprotno nikad nije video nijednog bolesnika. Mogao bih da kažem da ako je kovid 19 prije bio tigar danas je pomalo divlja mačka", napisao je doktor Baseti na svom Faceboo profilu.

Ono što je rekao profesor Zangrilo, potvrđuje i istraživanje urađeno u bolnici "San Rafaele", koje će uskoro biti objavljeno u jednom naučnom časopisu a to je da je između marta i maja, količina virusa prisutnog u pozitivnim pacijentima izuzetno smanjena.

Masimo Klementi, direktor Laboratorije za mikrobiologiju i virusologiju u San Rafaelu kaže za Korijere dela Sera, da ako su ako upore snagu virusa koji je prisutan u primercima koje su sakupili brisevima od 200 pacijenata rezultati fantastični.

"Kapacitet reprodukcije virusa u maju mjesecu je izuzetno oslabio u odnosu na ono što smo vidjeli u martu i to se odnosi na sve pacijente pa i na one od preko 65 godina", ističe Klementi.

Profesor Zangrilo je, što se novog talasa kovida tiče, rekao da je to isto kao da bi rekli da će padati sneg u Milanu na zimu.

"Ko god, iz bilo kog razloga tvrdi da će doći do drugo talasa na jesen, u septembru ili pre Božića, govori stvari koje nemaju nikakvog smisla sa naučnog stanovišta", ocjenjuje Klementi.

S njim se opet ne slažu virolog i profesor mikrobiologije na Univerzitetu u Padovi koji je i na čelu tima za krizu izazvanu korona virusom u Regionu Veneto, Andrea Krisanti, prvi u Italiji koji je prekršio uputstva vezana za briseve.

"Ja sam već u mjesecu januaru napisao pismo studentima i istraživačima u Padovi koji su se vraćali iz Kine rekaviši im da iako nemaju simptome treba da pozovu jedan broj telefona radi laboratorijskih analiza", navodi Krisanti za Korijere dela Sera.

Navodi da su još tada postojali neki signali koji su mu ukazivali da se radi o važnom izvoru zaraze i da je bilo potrebno jako brzo odreagovati.

"Ja sam mogao to da uradim jer su mi iz Londona stigli brisevi koje sam kupio zahvaljujući fondovima kojima raspolažem na Imperial Koledžu. I drago mi je da sam to uradio no bio sam stopiran od strane Domeniko Mantoan, generalnog direktora regionalnog zdravstva i predsednika Italijanske Agencije za lekove", priča Krisanti.

"Da to nisam uradio region Veneto bi završio kao Lombardija", zaknjučuje Andrea Krisanti.

Komentarišući reči Zangrila, profesor ističe da ne možemo da kažemo da postoji rizik ravan nuli.

"Ovaj virus, zbog razloga koje ne poznajemo, se širi među građanima bez da se primećuje a onda kada dostigne određeni broj zaraženih, osobe počinju teško da se razboljevaju i sa teškim posjledicama. Činjenica da u ovom momentu virus slabo prenosi ne znači da ne postoji opasnost od drugog talasa na jesen", ocenjuje Krisanti.

Sa njim se slaže i doktor Silvio Buzafero, predsjednik Višeg Italijanskog Instituta za Zdravlje, koji je sasvim siguran da će doći do drugog talasa sa dolaskom jeseni jer će se promijeniti klima i ljudi će više boraviti u zatvorenim prostorijama.

On se naime slaže sa imunologom Antoni Faučijem, direktor "National Institute of Allegry and Infectious Diseases" u SAD koji je do prije izvjesnog vremena bio prisutan na svim konferencijama predsjednika Trampa i sa kojim je sada u otvorenom sukobu.

On 100 posto tvrdi da će se virus vratiti na jesen ali mi ćemo biti spremni.

Masimo Klementi na to kaže da se "Sars - Kov - 2" danas razmnožava mnogo manje ali još ne znamo zašto se to dešava.

"Vjerovatno se adaptirao na ljudski organizam kao što se uobičajeno dešava kada se virus dođe do čovjeka. Interes mikroorganizma je da preživi u tijelu i da se širi na druge što je nemoguće ukoliko osoba umre zbog infekcije", objašnjava Klementi.

Dodaje da se mislilo i da će Sars 1 imati novi talas ali to se, kako kaže, nije desilo, jer je virus nestao.

Moguće je, smatra, Klementi, da će kovid 19 imati neka lokalna žarišta ali znaćemo kako da reagujemo.

"Pacijenti će biti liječeni od strane ljekara opšte prakse dok će jedino najteži, eventualno završavati u bolnici", procjenjuje Klementi.

Pozitivno mišljenje u vezi virusa sada i eventualnog drugog talasa ima i virusolog i docent "Emory University" u Atlanti, Gvido Silvestri. On kaže da su ovi laboratorijski nalazi vrlo dobri i čvrsti, da je snaga zaraze mnogo manja i da će se uskoro o tome objaviti i naučni radovi.

Tipična politička stvarnost u Italiji

"Ono što se dešava u Italiji je tipična italijanska politička stvarnost koja me ne zanima jer ja sam naučnik i zanima me samo šta se dešava sa te tačke gledišta koristeći podatke i medote nauke", navodi Silvestri.

Opet, Il Sussidiario.net je objavio istraživanje o tome zašto je italijanska populacija spremnija da vjeruje onima koji predviđaju crne scenarije i tragediju. Čekaju da se nađe vakcina ne bi li se vratili normalnom životu, a povratak u školu u septembru se priprema sa klupama ograđenim pleksiglasom kao da djeca sjede u kutijama i na socijalnoj distanci.

Iako se zna da djeca ne oboljevaju a čak i kad su bez simptoma mogućnost da prenesu virus je izuzetno niska.

Online časopis kaže da logika nalaže da bi svako trebalo da bude srećan, jer je renomirani profesor Zangrilo, jedna kompetentna osoba, koji se borio protiv epidemije na prvoj liniji "fronta" i bio u direktnom kontaktu sa bolesnicima u intenzivnoj nezi jedne od najelitnijih bolnica u Italiji u regionu najteže pogođenom virusom.

Njegove reči su, međutim, dočekane sa negodovanjem i odbijanjem da se u tom poveruje.

Il Sussidiario.net piše da nije teško shvatiti zašto se to dešava. Za mnoge medije postojanje epidemije je postalo neočekivani zlatni rudnik sa povećanjem zarade koja je posljednjih godina značajno opadala. Zato je jasno zašto je bitno da ljudi ostanu uplašeni i u strahu od virusa, jer ako virus oslabi oslabiće i pažnja ljudi i počeće da se usmjeravanju ka drugim problemima.

Činjenica da je profesor Zangrilo lični doktor Berluskonija bi trebalo da smiri ljude jer se on svakako ne bi stavio u ruke bilo koga nego se uvijek obraća najvećim stručnjacima. S druge strane nijedan ljekar ne odbija da liječi pacijente bilo kojoj političkoj struji pripadali.

Takođe se profesor Zangrilo uvijek posvećivao samo nauci i nikada nije bio prisutan u bilo kakvim političkim djelatnostima. Međutim narod ne vidi trenutno stručnjaka već nekoga ko je politički blizak desnici.

Takva vrsta manipulacije se zove "character assassination" poznata je taktika u politici i novinarstvu. Nekada su osobe koje nisu govorile ono što se od njih očekivalo fizički bile eliminisane. Danas postoji diktatura mas medija koja čini sve da smanji kredibilitet i moralnost određene osobe koja se izdvaja iz "krda".

Ono što se dešava jeste da je more eksperata, virologa i epidemiologa koji su poslednjih mjeseci opsijedali televizije sa katastrofalnim prognozama, opravdavano humanim razlozima dok neko ko, poput profesora Zangrila i drugih naučnika istog mišljenja, postaje neko kome se ne treba vjerovati jer narod treba da se drži u strahu i panici.

Tako da su reči profesora Zangrilo namjerno promijenjene u "virus je nestao, mutirao je i sl.", a ne kako je on zaista i rekao "da je, sa kliničke tačke gledišta mrtav". To znači, u iskustvu onih koji su se brinuli o pacijentima zaraženim kovidom 19, da simptomi oboljelih nisu ni slični, po težini, onima koji su bili vidljivi prije nekoliko mjeseci.

Na stranu Zangrila je stao i zamjenik ministra za zdravlje, Pjer Paolo Sileri koji je rekao da su intenzivne nege prazne i da je to vrlo optimistično. Takođe, i da profesor Zangrilo, koji radi na odjeljenjima intenzivne njege, zna o čemu priča i da su bolnice skoro prazne.

Jedan od bojkotovanih ljekara je i Đulio Taro, primarijus bolnice u Napulju. On je još prije par meseci rekao da će se ovo dogoditi ovom korona virusu kao što se dešava svim virusima iz ove porodice. Naveo je i da će sa lijepim vremenom sasvim nestati i da Italija treba da se bori oružjem koje posjeduje a to je more, sunce, planina i priroda.

Protiv njega je u prvim redovima i Roberto Burioni koji je vodio pravi rat na društvenim mrežama protiv primarijusa koji je sedamdesetih godina bio prvi koji je izolovao "vibe" kolere. Sukob se za sada završio tužbom primarijusa protiv Burionija koji je "kontinuirano i neprestano demantujući njegove stavove naneo štetu njegovom ličnom i profesionalnom naučnom prestižu".

Ništa bolje nije prošao ni primarijus bolnice za plućne bolesti u Mantovi, Đuzepe de Dono koji se usudio da kaže da lečenje plazmom daje odlične rezultate. Osim što je prozvan "Mr.Plazma", izjavio je za medije da neko želi po svaku cijenu da on ućuti.

Protiv njega se oglasio niko drugi neko ponovo doktor Burioni koji se aktivno zalaže za vakcinu. Njegovi profili su nestali sa društvenih mreža. Doktor se više nije pojavio na televiziji a u bolnicu je stigao "Nas", posebno odjeljenje karabinjera koji se bavi i zaštitom zdravlja.

O liječenju plazmom se u Italiji danas više skoro i ne govori.

Dok je još davao izjave za medije doktor De Dono je izjavio za list Fato Kvotidijano da u drugim zemljama Burioni ne bi više mogao da bude ljekar.

Da li Italijani vjeruju negativnim vijestima

Dakle masivno prisustvo različitih virusologa, epidemiologa i drugih esksperata na svim italijanskim televizijama podijelio je i građane, najviše je onih koji se panično plaše virusa.

Na vestima se mogu vidjeti histerične scene ljudi koji napadaju one koji ne nose maske, lične uvrede pa čak i fizičke prijetnje, dobacivanja na ulicama i slično.

Znatno manje je onih drugih koji smatraju da je ovaj virus bio zaista nešto što je pogodilo stariju populaciju sa već nekoliko postojećih patologija i da je jedna vrsta slabijeg Sarsa1.

Kao i obično, socijalne mreže su mjesto na kome se vodi snažna borba između onog dela populacije koji preferira da vjeruje negativnim vijestima. Tako i dalje nose maske na licima kako nalaže dekret u nekim italijanskim regionima poput Lombardije.

Prihvataju sve predloge vlade u vezi buduće društvene distance i projekcija života koji će se odvijati mahom online, dok će djeca moći da se igraju na distanci učeći u školama sa pleksiglasom među klupama.

Ima i onih koji smatraju da je sve ovo neka mnogo veća igra u kojoj je virus samo paravan i koji su, od strane ovih prvih proglašeni teoretičarima zavjere.

Oni istovremeno smatraju da bi Italijani trebalo da se pobune protiv ovog nametnutog načina života koji, po njihovom mišljenju, ima malo veze za virusom.

Mnogi nezavisni mediji smatraju da se u Italiji trenutno vodi velika politička borba u kojoj su ugrožena osnovna prava i sloboda građana pozivajući se na vanrednu i opasnu situaciju.

Smatraju i da je virus, koji zaista postoji, iskorišćen kao metoda vlade ne bi li se postavila na aurotitativan način i ojačala kapitalizam u čemu im vrlo pomažu određeni virusolozi.

Ono što je sasvim sigurno je da vlada izuzetan haos u vezi mišljenja i informacija i da upravo to neslaganje eksperata koji su sve prisutni u medijima vodi italijansku populaciju u još veću konfuziju i strah.