Među spašenim taocima i djevojka sa snimka koji je obišao svijet

Izraelske snage danas su oslobodile četvero talaoca s dvije odvojene lokacije u području al-Nuseirata u središtu Gaze, objavila je vojska.

Trojica muškaraca i jedna žena, koje su s muzičkog festivala Nova u južnome Izraelu 7. oktobra prošle godine oteli militanti na čelu s Hamasom, prevezeni su u bolnicu na pregled, objavila je vojska, dodavši da su u dobrom zdravstvenom stanju, prenosi Index.

Njihova imena su Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrej Kozlov (27) i Shlomi Ziv (40).

Nakon osmomjesečnog rata u Gazi i Hamasova krvavog napada 7. oktobra, 116 od oko 250 talaca koje su oteli militanti po izraelskim se informacijama i dalje nalazi u palestinskoj enklavi.

Od njih 250, vlasti su ih najmanje 40 u odsutnosti proglasile mrtvima.

Noa Argamani izraelska je državljanka kineskog podrijekla. Na videosnimci koja je objavljena u izraelskim medijima nakon Hamasovog masakra prikazano je kako ju teroristi voze na motociklu dok 25-godišnjakinja viče: "Nemojte me ubiti!".

Kozlov, Rus koji se preselio u Izrael 2022., radio je kao obezjeđenje na festivalu kada je otet. Jan je pokušao pobjeći s festivala. On i prijatelj stigli su do njegovog automobila i pokušali pobjeći, ali hamasovci su ih brzo zaustavili. Ziv je takođe radio kao dio osiguranja na festivalu.

Današnja operacija najveće je spašavanje talaca od izbijanja rata, čime je ukupan broj Izraelaca oslobođenih iz Gaze porastao na sedam, piše AP.

Specijalne snage su istovremeno upale na dvije Hamasove lokacije u središtu Nuseirata, u centralnoj Gazi. Taoce su zajedničkim snagama spasili IDF, ISA i Yamama. Na jednoj lokaciji spašena je Argamani, dok su Meir Jan, Kozlov i Ziv bili na drugoj lokaciji.

Kako je rekao portparol Izraelskih obrambenih snaga (IDF) Daniel Hagari, izraelske snage spasile su taoce "pod paljbom" iz "dvije kuće u složenoj misiji usred bijela dana koja je bila planirana sedmicama".

Rekao je da su u specijalnoj operaciji učestvovale stotine izraelskih vojnika te da je jedan policajac teško povrijeđen. Spašeni taoci su u dobrom stanju, prema početnim medicinskim procjenama. Odvedeni su u bolnicu Tel Hashomer na daljnju procjenu.

"Sigurnosne snage će nastaviti ulagati sve napore kako bi vratile taoce kući", poručile su izraelske snage.

