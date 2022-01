Medvedev: Da izbjegnemo rat, moramo pregovarati

MOSKVA - Proces pregovora o bezbjednosnim garancijama je jedini način da se sadašnja situacija riješi, a da biste izbjegli rat morate pregovarati, izjavio je danas potpredsjednik ruskog Savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev.

"Ne smije biti rata ni na koji način, niko ne traži da započne rat, i mora se učiniti sve da se izbjegne bilo kakav rat", poručio je Medvedev ruskim medijima, a prenosi agencija TAS S.

U tom smislu, kako naglašava, najvažnija i "jedina opcija je pregovaranje o bezbjednosnim garancijama, uključujući političkim i diplomatskim sredstvima", kao i korišćenje principa nedjeljivosti bezbjednosti u međusobnim odnosima, koji je, kako ukazuje, ugrađen u sve evropske i međunarodne temeljne dokumente i koji sugeriše da niko ne može da jača svoju bezbjednost na štetu bezbjednosti neke druge zemlje.

Medvedev je, međutim, ukazao da postoje ljudi koji zarađuju na tenzijama i na pričama o ratnom scenariju.

Govoreći o dokumentima o bezbjednosnim garancijama koje je Moskva predala SAD i NATO-u, Medvedev je rekao da su ti dokumenti vrlo konkretni i određeni, i da su odraz zabrinutosti zvanične Moskve.

"Nije samo riječ o Ukrajini ili bilo kojoj drugoj državi, već o realnoj opasnosti po nacionalnu bezbjednost naše zemlje", izjavio je potpredsjednik Savjeta za bezbjednost.

Ako se na primjer, kako dodaje, Ukrajina pridruži NATO-u, nova vojna baza sa novim ofanzivnim oružjem pojavila bi se odmah na granici sa Rusijom.

"U takvim uslovima bismo završili u veoma komplikovanoj geopolitičkoj situaciji i to svakako moramo uzeti u obzir. To je ono o čemu se radi u dokumentima, koji su sačinjeni i predati američkoj strani", izjavio je on.

Napominje i da NATO ne uspijeva da održi svoje obećanje o neširenju na istok i da se prebacio na ruske granice.

"Obećali su da neće širiti NATO, ali nisu održali obećanje. Kažu 'mi ništa nismo potpisali?' Ali svi dobro znamo ko je i kada dao takva obećanja i takva uvjeravanja", naglasio je Medvedev.

SAD i NATO uputili su juče Moskvi odgovor na predlog Rusije povodom dokumenta o bezbjednosnim garancijama.