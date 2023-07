Medvedev: Dva načina za rješavanje konfrontacije, jedan od njih treći svjetski rat

​MOSKVA - Jedan od načina za rješavanje konfrontacije u svijetu je treći svjetski rat u kome neće biti pobjednika, ocijenio je danas zamjenik predsjednika Savjeta za bezbjednost Rusije Dmitrij Medvedev.

On je u članku za Rusku gazetu ocijenio da bi to bilo loše jer, kako navodi, pobjednicima uopšte nije zagarantovan dalji prosperitet, kao što je to bio slučaj posle prethodnih svjetskih ratova.

"Najvjerovatnije neće biti pobjednika", smatra Medvedev.

Prema njegovom mišljenju, svijet u kojem bi milionski gradovi bili u ruševinama, a ogroman broj ljudi stradao od udarnog talasa, zračenja i radijacije ne može se smatrati pobjedom, prenose RIA Novosti.

Medvedev ocjenjuje da je takva apokalipsa ne samo moguća, već je i prilično vjerovatna.

Kao drugi način za rješavanje svjetske konfrontacije Medvedev vidi dugotrajno "traganje za najtežim kompromisima".

On je pozvao na formiranje novog svjetskog poretka zasnovanog na balansu interesa svih država.