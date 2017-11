Medvedev: Odnosi SAD i Rusije najgori do sada

MOSKVA-Ruski premijer Dmitrij Medvedev izjavio je danas da su trenutni odnosi između SAD i Rusije, prema njegovom sjećanju, najgori do sada iako je američkog predsjednika doživio kao prijateljski nastrojenu osobu kojoj je stalo do dobrih odnosa sa Rusijom.

Američki predsjednik Donald Tramp preuzeo je dužnost u januaru navodeći da želi da ima bliže odnose sa Rusijom koja je nisko pala poslije Hladnog rata.

Međutim, kako Rojters prenosi, od tada su veze između te dvije zemlje sve više pucale, a nakon što su zvaničnici američke obavještajne službe optužili Rusiju da se mješala u predsjedničke izbore u SAD 2016, što je Moskva odbacila kao neistinito.

Medvedev, koji se sreo sa Trampom ovog mjeseca u Manili, naveo je da su i on i ruski predsjednik Vladimir Putin vidjeli Trampa kao konstruktivnu osobu i kao prijateljski nastrojenog uživo, ali je optužio druge američke političare da igraju, kako je rekao, "na kartu Rusije" kako bi postigli sopstvene ciljeve i uticali na Trampov stav prema Rusiji.

"Utisak koji on (Tramp) odaje je prijateljska politička ličnost spremna da uspostavi kontakte na svakom nivou i koja reaguje razumno na sve", rekao je Medvedev u intervjuu koji se emitovao na vodećim ruskim televizijama.

On je naveo da je na kratko porazgovarao sa Trampom za vrijeme regionalnog samita u Manili.

"On (Tramp) se prisjetio naše saradnje za vrijeme Drugog svjetskog rata, navodeći da je to bilo važno i za Rusiju i za Ameriku. To je bio prilično normalan razgovor i mislim da je predsjednik Putin govorio upravo o tome - da je sve u redu kada je riječ o našim odnosima, kada se sretnemo uživo", istakao je Medvedev.

Međutim, kako se navodi, Medvedev je naglasio da je to od sekundarne važnosti jer su ukupni odnosi između te dvije zemlje "užasni".

"Oni su jako loši, rekao bih užasni. Najgori su koliko mogu da se sjetim", rekao je on.

Medvedev je rekao da ga je politička klima prema Rusiji u SAD podsjetila na 1950-e kada je američki senator Džozef Makarti pomogao pokretanje kampanje protiv svakoga ko se izjasnio kao prokomunista u SAD.

"Ali ipak, čak ni tada nije bilo govora o rješavanju problema sa vašim predsjednikom", naglasio je Medvedev.