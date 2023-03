Medvedev nalog za hapšenje Putina uporedio sa toalet papirom

KREMLJ - Komentarišući odluku Međunarodnog krivičnog suda da izda nalog za hapšenje ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Medvedev, zamjenik šefa Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije, napisao je da nema potrebe da objašnjava "gdje ovaj dokument treba koristiti", a poruku je propratio ikonom toalet papira.

"Međunarodni krivični sud je izdao nalog za hapšenje Vladimira Putina. Nema potrebe da se objašnjava gde treba da se koristi ovaj dokument", napisao je Medvedev na svom Tviter nalogu na engleskom jeziku.

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used.