Medvedev podnio ostavku

MOSKVA - Ruski premijer Dmitrij Medvedev podneo je danas ostavku na mjesto premijera Rusije, javila je agencija TASS.

On je tu odluku donio nakon razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji mu se zahvalio na radu.

"Želim da vam se zahvalim na svemu što je urađeno u ovom stadijumu našeg zajedničkog rada, želim da izrazim zadovoljstvo postignutim rezultatima", rekao je Putin na sastanku sa kabinetom ministara.

Istovremeno, Putin je objavio namjeru da u Savjetu za bezbjednost postavi novu funkciju, zamjenika predsjednika, i da želi da Medvedeva imenuje na to mjesto.

"Smatram da je to moguće i to ću učiniti u narednim danima. Uvešću funkciju zamjenika šefa Savjeta bezbjednosti. Kao što je poznato, predsjednik Rusije je šef Savjeta bezbjednosti. Dmitrij je uvijek dijelio ove probleme. Sa stanovišta unapređenja naše odbrambene sposobnosti i bezbjednosti, vjerujem da je to moguće i zamolio sam ga da ubuduće riješava takva pitanja", rekao je Putin.