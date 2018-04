Mej: Napad na Siriju nije rezultat Trampovog pritiska na London

LONDON - Britanski premijer Tereza Mej rekla je da je odluka Londona u vojnoj akciji u Siriji donesena u nacionalnom interesu Britanije, a ne kao rezultat pritiska američkog predsjednika Donalda Trampa.

"Mi nismo to uradili samo zato jer je to od nas tražio Tramp, mi smo to uradili jer vjerujemo da je to bila ispravna stvar i u tome nismo sami. Postoji široka podrška za akciju koju smo preduzeli", rekla je Mejova u obraćanju parlamentu.

Ona je dodala da je njena odgovornost kao premijera da donosi takve odluke, kao i da je ovdje osnovu činio i humanitarni aspekt.

Opravdavajući vojne udare na Siriju i ulogu Londona u tome ona je rekla da je u jednom trenutku postalo jasno da sama diplomatija neće zaštititi civile, piše "Dejli mejl".

Ona je osudila izjavu lidera laburista DŽeremija Korbina koji je rekao da se vojna akcija nikada nije trebalo da se dogodi bez prethodnog odobrenja Savjeta bezbjednosti UN.

Korbin se, takođe, založio da bude usvojen zakon kojim će biti spriječena svaka eventualna vojna akcija bez prethodnog odobrenja parlamenta.