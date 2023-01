MekMaster: Đinping sasvim jasan, Kina se priprema za rat (VIDEO)

VAŠINGTON - ​Kina priprema svoju vojsku za rat oko Tajvana, Đinping je bio sasvim jasan u izjavama, rekao je penzionisani general-pukovnik američke vojske i bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost, HR MekMaster dok odnosi između Kine i Tajvana i dalje postaju sve napetiji.

Si Đinping je u svojim izjavama sasvim jasno dao do znanja da će, iz svoje perspektive, Kinu ponovo učiniti cijelom uključivanjem Tajvana", rekao je HR McMaster.

Dok se Tajvan smatra nezavisnim od Kine, Peking ga smatra svojim i smatra da je kontrola nad ostrvom neophodna.

Former Trump administration National Security Adviser H.R. McMaster says China's president is serious about his threats involving Taiwan: "Xi Jinping is preparing the Chinese people for war." pic.twitter.com/6wfOuhtG9x