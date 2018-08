Mekejn tražio da Tramp ne prisustvuje sahrani

Komentari: 2

DraganRankitic

Džon Mekejn je hteo da bude predsednik SAD pa je ubedljivo izgubio i to od slabog Obame. Donald Tramp je pobedio i postao predsednik SAD. Tu se sasvim jasno vidi ko je pobednik a ko je gubitnik u amerikoj politici. To što razni gubitnici, kao Klintonovi i druga propala bagra, i dalje slobodno vršljaju po medijima i nekim institucijama SAD je sramota za SAD kao državu ali to nikako ne menja ulogu ova dva funkcionera. Jedan je pobednik (Tramp) a drugi je gubitnik (Mekejn) i to svi znaju.