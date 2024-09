Melanija Tramp: Mom mužu je neko čudo spasilo život

NJUJORK – Bivša prva dama Amerike Melanija Tramp rekla je da je njenog supruga bivšeg predsjednika Amerike Donalda Trampa samo čudo spasilo u dva pokušaja antentata na njega.

"Bila sam u Njujorku i vidjela sam sve to na televiziji. Zvala sam ga. I bio je OK jer je Tajna služba bila sjajna. Momci u timu su bili fantastični. I mislim da su oba događaja bila zaista čuda. Ako stvarno razmislite o tome, 13. jul je bio čudo", rekla je Melanija Tramp u snimku koji je emitovan na “Fox & Friends”.

Bivša prva dama rekla je da je gledala kako pucaju na Trampa u okrugu Batler u Pensilvaniji, samo nekoliko minuta nakon što se atentat dogodio, javlja CNN.

“Otrčala sam do TV-a i premotala sam snimak unazad. I gledala sam to. I nešto je valjda prešlo preko mene, pa nisam baš vidjela uživo, uživo nego možda tri minuta, par minuta kasnije. Ali kada sam to vidjela, ja, znate, bilo je samo – još niko nije znao jer kad ga vidite na podu, a ne znate, ne znate šta se zaista dogodilo", rekla je Trampova.

Ona je rekla da misli da je "nešto pazilo na njega kao da ga Amerika treba".

