Melanija Tramp ponovo u javnosti poslije više od tri nedjelje

VAŠINGTON - Američka prva dama Melanija Tramp, koja se 24 dana nije pojavljivala u javnosti, prisustvovala je u ponedjeljak skupu u Beloj kući priređenom u čast vojnih porodica, čime je odagnala spekulacije da je onemoćala ili na neki način "iščezla".

Bijela kuća nije dozvolila novinarima da izvještavaju o skupu pod nazivom "Gold star", iz poštovanja prema vojnim porodicama, što znači da je Melaniju Tramp svojim očima vidjelo samo 40-ak članova tih porodica i zvaničnika američke administracije, dok su drugi vrebali da je vide na društvenim mrežama, prenosi danas AP.

Na video-snimku objavljenom na Tviteru, vidi se prva dama u crnoj haljini bez rukava i na visokim štiklama kako ulazi u Istočni salon u pratnji supruga, predsjednika SAD Donalda Trampa.

"Divno je izgledala", rekla je penzionisana podoficirka prve klase Dajana Pajk.

Kako je navela, Tramp se našalio u vezi sa spekulacijama da ga je supruga navodno ostavila, ali je rekao da je ona dobro.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!