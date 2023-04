Melanija Tramp uzvratila na medijske pretpostavke

NJUJORK - Supruga Donalda Trampa, Melanija Tramp uzvratila je na "pretpostavke" iznesene u medijima nakon što je njena odsutnost s govora njenog supruga nakon optužbe dospjela na naslovnice širom svijeta.

Bivša prva dama je u utorak ujutro putem svoje kancelarije objavila izjavu u kojoj je osudila korištenje "neimenovanih izvora" u izvještajima o svojim "ličnim, profesionalnim i političkim" mišljenjima i pozvala čitaoce da "budu oprezni i dobro prosuđuju".

"Novine su iznijele pretpostavke o stavu bivše prve dame o temama koje su lične, profesionalne i političke tokom proteklih nekoliko sedmica. U ovim člancima citiraju se neimenovani izvori koji potkrepljuju autorove tvrdnje”, stoji u saopštenju.

"Molimo čitaoce da budu oprezni i dobro prosuđuju kada utvrđuju jesu li priče o bivšoj Prvoj dami tačne ili ne, naročito kada ne navode gospođu Tramp kao izvor informacija.”

Melanija se držala povučeno u sedmici otkako je njen muž, bivši predsjednik Donald Tramp uhapšen i optužen za 34 kaznena djela.

News organizations have made assumptions about the former First Lady's stance on subjects that are personal, professional, and political over the past few weeks. In these articles, unnamed sources are cited to bolster the author's claims.