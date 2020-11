Melanija i Donald Tramp se oglasili na Twitteru

VAŠINGTON - Donald Tramp ne miri se s tim da nije pobijedio na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.

On se ponovo oglasio na društvenoj mreži Twitter.

"Otkad jadni mejnstrim mediji određuju ko bi trebalo da bude predsjednik? Svi smo puno toga naučili u zadnje dvije sedmice", napisao je Tramp.

Njegova supruga, Melanija takođe se, po prvi put, oglasila o izborima.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks!