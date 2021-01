Melanija na Twitteru saznala da neće prisustvovati inauguraciji

VAŠINGTON - Odlazeći predsjednik SAD Donald Tramp i njegova supruga Melanija vjerovatno neće prisustvovati inauguraciji novog američkog predsjednika Džozefa Bajdena, a dosadašnja prva dama Amerike saznala je to nakon objave svog supruga na Twitteru, tvrdi izvor CNN iz Bijele kuće.

CNN u izvještaju navodi da je Melanija tokom prethodnih nekoliko sedmica "živjela u sivoj zoni kada se radi o predstojećim događajima", dok je njen suprug Donald donosio brojne "velike odluke".

"To nije prvi put da Melanija sa društvenih mreža sazna za aktivnosti svog supruga, jer je on to objavio na 'Twitteru' prije nego što je njoj saopštio", ističe neimenovani višerangirani službenik Bijele kuće.

Međutim, izvor navodi da je Melanija, "iako može da bude ćutljiva", ipak dio svih tih aktivnosti, prenio je "Sputnjik".

Autor knjige "Prva žena: milost i moć modernih prvih dama Amerike" Kejt Andersen Brauer izjavila je da Melanija "razumije svog supruga i ono za šta se on zalaže i da joj to jednostavno ne smeta".

"Ona nije žrtva i neće napustiti Bijelu kuću izvinjavajući se za ponašanje svog supruga", istakla je Brauerova.

Ceremonija inauguracije Bajdena i potpredsjednika SAD Kamale Heris biće održana 20. januara u Vašingtonu.

Prije nego što mu je blokiran nalog na "Tviteru", Tramp je objavio da neće pratiti tradiciju prisustvovanja odlazećeg predsjednika inauguraciji novog američkog lidera.