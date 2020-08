Melanija ponovo izbjegavala Trampove pokušaje da je uhvati za ruku

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija vratili su se u Vašington, a dok su izlazili iz predsjedničkog aviona prva dama SAD dva puta je odbila pokušaj Trampa da je uhvati za ruku.

Kako prenosi američki portal Hil, Tramp je pokušao dva puta da je uhvati za ruku dok su stepenicama silazili iz aviona i ona je to odbila.

Tek kada su počeli da hodaju dalje po pisti, Tramp je uspio da je uhvati za ruku.

Prva dama i ranije je odbijala pokušaje Trampa da je uhvati za ruku, a vrlo često se u javnosti ponaša hladno prema njemu.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w