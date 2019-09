Mercedesom upao u Tramp plazu

NJUJORK - Jedan automobil uletio je u glavnu salu "Tramp Plaze" u predgrađu Njujorka, javili su američki mediji, navodeći da su tom prilikom lakše povrijeđeni dvoje prolaznika i vozač.

U tom luksuznom stambenom objektu u Nju Rošelu američki predsjednik Donald Tramp i njegova porodica nemaju prebivalište, ali je ono u njihovom vlasništvu, prenosi Rojters

Lokalna mreža ABC-a je prenijela da je vozač izašao iz svog mercedesa i sjeo na sofu u glavnom holu poslije upada.

Nije bilo ništa sumnjivo u upadu, saopštila je policija iz Nju Rošela lokalnim medijima.

Zastupnik za Trampovu imovinu nije bio dostupan za komentar, mada se imejlom poslatom na ABC zahvalio policiji na brzom reagovanju.

Car that crashed into #TrumpTower in #NewRochelle #NY is badly damaged. The Mercedes may have been traveling pretty fast to make it all the way into the lobby. @NewRochelleNY Police are saying it appears to be an accident. New Rochelle is one exit north of #TheBronx #NYC. @ny1 pic.twitter.com/8TGExxsQDn