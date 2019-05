Merkel: Evropa se mora suprotstaviti SAD, Kini i Rusiji

BERLIN - Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako misli da više ne postoji svjetski poredak uspostavljen poslije Drugog svjetskog rata, i da su se SAD praktički svrstale uz Kinu i Rusiju kao protivnike Evrope.

"Nema sumnje da Evropa treba da se repozicionira u izmenjenom svijetu. Stare sigurnosti posljeratnog poretka više ne vrijede", rekla je Merkelova u intervjuu za njemački list "Ziddojče cajtung", koji je objavio i Gardijan.

Ona je rekla da se Evropa, suočena sa izazovima koje pred nju postavljaju SAD, Kina i Rusija, mora ujediniti i formirati zajednički front.

Angela Merkel, koja je nedavno odstupila sa čela svoje Hršćansko-demokratske unije (CDU) i najavila da se više neće kandidovati za mjesto kancelarke, rekla je u intervjuu da je tradicionalno snažan vojni i diplomatski savez između Europske unije i SAD sad na klimavim nogama.

To nije naročita novost, ali, kako prenosi Index.hr, svrstavanje SAD u istu kategoriju s Kinom i Rusijom zasigurno će iznenaditi mnoge s obe strane Atlantika

"Oni (Kina, Rusija i SAD) nas prisiljavaju da, opet i opet, pronađemo zajedničke pozicije. To je često teško, s obzirom na naše različite interese. Ali mi to svejedno uspijevamo - sjetite se, na primjer, naše politike u vezi s konfliktom u Ukrajini", objasnila je Angela Merkel.

Upravo je desničarski populizam, koji mnogi analitičari smatraju uzrokom Brexita, izbora Donalda Trampa za američkog predsjednika i skretanja mnogih evropskih zemalja oštro udesno, prema mišljenju Merkelove fundamentalno izmijenio globalni poredak i gurnuo EU u defenzivu.

Prije tri godine, naravno, situacija je bila potpuno drugačija. Merkel i tadašnji američki predsjednik Barak Obama bili su izuzetno bliski i bez većih neslaganja o ekonomiji i spoljnoj politici. Ali Tramp je odlučio da, kao ni po drugim pitanjima, ni ovde neće nastaviti Obaminim stopama.

Tramp je optužio Merkelovu da "upropaštava Njemačku" dopuštajući stotinama hiljada sirijskih i drugih izbjeglica da dođu i ostanu u Njemačkoj. Njegove nediplomatske kritike Njemačke i lično Merkelove nastavile su se do danas, ne samo u vezi s migrantskom krizom nego i zbog NATO-a i trgovinske politike.

Trump je prošle godine u jednom intervjuu Evropu čak nazvao američkim "neprijateljem" po pitanju trgovine, i to prije Kine i Rusije. Merkel mu to izgleda nije zaboravila, a sad mu je uzvratila istom mjerom, podsjeća Index.hr.

"Mnogi su ljudi zabrinuti u vezi s Evropom, uključujući mene. To znači da se osjećam još više dužna da se pridružim drugima u osiguravanju da Evropa ima budućnost", istakla je Angela Merkel, kategorički odbacujući mogućnost otvaranja njene stranke ka ekstremno desnim populistima poput potpredsjednika italijanske vlade Matea Salvinija.

I francuski predsjednik Emanuel Makron je izrazio zabrinutost zbog porasta ekstremističkih stavova, rekavši da "ako rascjepkate Evropu, nema šanse da imate jaču Evropu", preneo je AP.

On je upozorio da bi to moglo dovesti do svijeta koji će voditi "G-2'', samo SAD i Kina.

Makron je pozdravio EU zbog toga što je u proteklih 70 godina mirno spojila 28 "jakih nacionalnih kultura".