Merkel: Nalazimo se u veoma ozbiljnoj fazi pandemije

BERLIN - Njemačka kancelarka Angela Merkel uputila je danas apel građanima da je neophodno učiniti sve kako bi se spriječilo da se virus korona nekontrolisano širi.

"Nalazimo se u veoma ozbiljnoj fazi pandemije virusa korona. Iz dana u dan raste broj novozaraženih. Pandemija se širi ponovo brže i to brže nego na početku, prije pola godine. Nalazimo se pred teškim mjesecima. Kako će izgledati zima, kako će biti naš Božić, to se odlučuje narednih dana i nedjelja. To odlučujemo mi svi našim djelovanjem", podvukla je ona u nedjeljnoj poruci.

Merkelova je istakla da smatra da je važan svaki dan u borbi da se spriječi da se virus širi nekontrolisano.

"Zato je potrebno da se kontakti svakog zaraženog moraju obavijestiti, kako bi se prekinuo lanac infekcije. Zdravstvene vlasti u tome daju veliki doprinos, ali tamo gdje je broj zaraženih visok, ne mogu sve da postignu", upozorila je ona.

Merkelova je rekla da svako može doprinijeti da se broj zaraženih smanji, i to prije svega kroz dosljednog pridržavanja distance, nošenja maski i poštovanja pravila higijene.

"Ali moramo sada ići i korak dalje. Nauka jasno kaže da širenje virusa direktno ima vezu sa brojem kontakata, susreta koji svako od nas ima. Ako svako od nas sada privremeno smanji susrete izvan sopstvene porodice onda možemo uspjeti u zaustavljanju i preokretanju trenda rasta infekcija", rekla je ona.

Merkelova je apelovala na građane da se susreću sa značajno manje ljudi, kako izvan, tako i kod kuće.

Zamolila je građane i da odustanu od svakog putovanja koje nije hitno potrebno, na proslave, kao i, ako je to moguće, ostanu kod kuće, odnosno u mjestu stanovanja.

"Znam da to zvuči ne samo oštro, već je to i u pojedinačnim slučajevima veliko odricanje. Međutim morao se privremeno toga držati, jer to činimo i za nas same. Za sopstveno zdravlje i svih onih kojima možemo poštedjeti oboljenje. To činimo kako naše zdravstvo ne bi bilo preopterećeno, kako bi škole i obdaništa mogli ostati otvoreni, činimo za našu privredu i naša radna mjesta", objasnila je ona.

Podsjetila je da je Njemačka u prvih šest mjeseci dobro prošla kroz pandemiju zbog jedinstva i poštovanja pravila, zbog razuma i brizi o drugima.

"To je najdjelotvornije sredstvo koje trenutno imamo protiv pandemije. Potrebnije je nego ikada", zaključila je Merkel.