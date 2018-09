Merkel smjenjuje direktora njemačke službe bezbjednosti

BERLIN - Njemačka kancelarka Angela Merkel donijela je odluku da smijeni direktora unutrašnje službe bezbjednosti Hansa Georga Masena, jer smatra da se on miješao u svakodnevnu politiku, javlja dnevnik "Welt".

Stranke okupljene oko Hrišćansko-demokratske unije Angele Merkel raspravljaće u utorak o Masenovoj budućnosti, prenosi Rojters.

Masen se bio izložen kritikama jer je iznio sumnje u autentičnost video snimka u kojem se vide demonstranti krajnji desničari kako jure migrante, nakon ubistva jednog Nijemca.

Socijaldemokrate su tražile da Masenu "vide leđa", ali njega je podržavao ministar unutrašnjih poslova Njemačke Horst Zehofer.

"Horst Zehofer mi je rekao da, ako ja padnem, onda će i on pasti", rekao je Masen, a "Welt" navodi da je on to izjavio u četvrtak grupi konzervativnih političara.

Portparol vlade odbio je da komentariše navode "Welta".