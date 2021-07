Merkelin nasljednik se smijao tokom obilaska poplavljenih područja, stiglo izvinjenje

BERLIN - Armin Lašet, jedan od glavnih kandidata za nasljednika kancelarke Angele Merkel, izvinio se njemačkoj javnosti nakon što ga je kamera uhvatila kako se tokom obilaska polavljenih područja smije u pozadini predsjednika Franka-Valtera Štajnmajera, koji se u tom trenutku obraćao javnosti.

Lašet je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što ga je kamera uhvatila da se smije prilikom posete poplavljenim područjima, odnosno gradu Efštatu, dok je razgovarao sa nekoliko ljudi u pozadini, iza predsjednika Štajnmajera, koji je u tom trenutku obećavao pomoć žrtvama poplava, koje su Njemačkoj odnijele najmanje 130 života, prenio je Blumberg.

Američka agencija ocijenjuje da je ovo potencijalna sramota za Lašeta, koji vodi vladajuću Hrišcansko-demokratsku uniju (CDU) i kandidat je da Merkelovu zamjeni na parlamentarnim izborima 26. septembra.

On je kasnije rekao da je zažalio što je "ostavio takav utisak koji se stvorio tokom jedne konverzacije".

Lašet, premijer teško pogođene pokrajine Sjeverna Rajna-Vestsfalija, razgovarao je sa članom njegove delegacije i u jednom trenutku je prasnuo u smeh.

"Ovo nije bilo primjereno, izvinjavam se", poručio je Lašet putem Twittera, nakon što su ga politički rivali i korisnici društvenih mreža kritikovali.

German president Steinmeier delivers a sombre speech about help for communities devastated by floods while in background CDU chancellor candidate Armin Laschet appears to laugh himself silly about some joke:pic.twitter.com/gaGtqnLG8w