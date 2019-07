Merkelova se opet tresla

BERLIN - Njemačka kancelarka Angela Merkel ponovo je dospjela u centar pažnje nakon što je viđena kako se trese tokom prijema finskog premijera Antija Rinea u Berlinu.

Kancelarka je počela da se trese dok je posmatrala počasnu stražu u čast dolaska premijera Finske.

​Merkelova je dva puta proteklih sedmica primjećena kako se nekontrolisano trese.

Prvi put to se desilo 18. juna dok je dočekivala novoizabranog ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog.

#Angela #Merkel just can't stop shaking, she was seen shaking for 3rd time while receiving Finnish Prime Minister #Antti Rinne in Berlin. Maybe she should include a bottle of water in her diplomatic protocol next time. pic.twitter.com/NvO8g5ESXD