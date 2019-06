Merkelovoj pozlilo tokom dočeka Zelenskog

​Njemačka kancelarka Angela Merkel izgledala je kao da joj nije dobro i tresla se dok je danas u Berlinu dočekivala ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Merkel je stajala pored Zelenskog na suncu dok je vojni bend svirao himne Njemačke i Ukrajine kada je počela da se trese.

Međutim, kako navodi AP, nakon intoniranja himni, Merkel je djelovala bolje, a potom je brzo prošla crvenim tepihom sa Zelenskim i ušla u zgradu u kojoj se nalazi njena kancelarija, prenosi Blic.

Prije ulaska je zastala da pozdravi vojni bend. Kancelarka je na konferenciji za novinare rekla da je dobro.

"Od tada sam popila bar tri čaše vode, koje su mi očigledno bile potrebne, i sada mi je veoma dobro", rekla je Merkel.

Ona je, sat vremena nakon sastanka sa Zelenskim, rekla na zajedničkoj konferenciji za novinare da su razgovarali o bilateralnim pitanjima i mirovnom procesu u Minsku.

Njemačka kancelarka puni 65 godina narednog mjeseca, a nije poznato da ima ikakvih zdravstvenih problema.

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water. Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7