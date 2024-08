Meta broj 1 Izraela novi lider Hamasa

GAZA - Komandant Hamasa u Pojasu Gaze Jahja Sinvar imenovan je za političkog vođu te militantne grupe nakon ubistva lidera Ismaila Hanijea prošle nedjelje u Teheranu.

Hamas je saopštio da je za svog novog vođu izabrao Jahju Sinvara, visokog zvaničnika u Gazi, koji je rukovodio napadima 7. oktobra prošle godine u Izraelu.

Nakon ubistva Hanijea i Mohameda Dejfa, vojnog šefa Hamasa u Gazi, glavna meta izraelske obavještajne službe i vojske je Sinvar. On je najozloglašeniji hamasovac za kojim Izrael traga i njihova meta broj 1.

Sinvar je za političkog vođu izabran umjesto Hanijea koji je ubijen u Teheranu u napadu za koji je Iran optužio Izrael. Vlada u Jerusalimu nije preuzela odgovornost za ovaj napad.

Sinvar spada u najradikalnije ličnosti Hamasa i veoma je blizak iranskom režimu, a agencija AP ocjenjuje da je njegov izbor znak prkosa organizacije koju SAD, EU i Velika Britanija smatraju za terorističku.

Vijest o imenovanju, koja je stigla dok se Izrael priprema na iranski odgovor na ubistvo Hanijea u iranskoj prijestonici, dočekana je baražom raketa iz Gaze pripadnika Hamasa i drugih ekstremističkih grupa militanata koji se još bore protiv izraelskih trupa u opkoljenoj enklavi, prenosi Glas Amerike.

"Imenovanje znači da Izrael treba da se suoči sa Sinvarom oko rješenja za rat u Gazi", rekao je za Reuters regionalni diplomata upoznat sa pregovorima koje su vodili Egipat i Katar.

"To je poruka čvrstine i beskompromisnosti", dodao je on.

Sinvar, koji je proveo 23 godine u izraelskim zatvorima prije nego što je pušten 2011. godine u okviru razmjene zatvorenika, najmoćniji je lider Hamasa koji je ostao živ nakon ubistva Hanijea.

Iran je obećao oštru odmazdu. Izrael nije preuzeo odgovornost za atentat, ali je saopštio da je ubio druge visoke lidere, uključujući zamjenika lidera Hamasa Saleha al-Arurija u Bejrutu i Mohameda Dejfa, vojnog komandanta pokreta.

Rođen u izbjegličkom kampu u gradu Kan Junis jugu Gaze, Sinvar je izabran za vođu Hamasa u Gazi 2017. nakon što je stekao reputaciju nemilosrdnog nasilnika među Palestincima i neumoljivog neprijatelja Izraela.

Portparol izraelske vojske, kontraadmiral Danijel Hagari, okrivio je Sinvara za napad 7. oktobra prošle godine i rekao da će Izrael nastaviti da ga goni.

"Postoji samo jedno mjesto za Jahju Sinvara, i to pored Mohameda Dejfa i ostalih terorista 7. oktobra. To je jedino mjesto koje mu spremamo i koje smo namijenili za njega", rekao je on za televiziju Al Arabiya, navodi se u saopštenju koje je objavila vojska.

Najnoviji sukob na Bliskom istoku počeo je kada su ekstremisti Hamasa, organizacije koju SAD, EU i Velika Britanija smatraju za terorističku, napali Izrael 7. oktobra prošle godine, u kojem je poginulo oko 1.200 i kidnapovali oko 250, od kojih je 100 i dalje zarobljeno u Gazi.

Izrael je potom pokrenuo ofanzivu na Gazu u kojoj je do sada ubijeno više od 39.000 ljudi, prema podacima lokalnog ministarstva zdravlja, koje kontroliše Hamas.

Hoće li Iran preispitati odluku?

Iran bi mogao da preispita svoju odluku o napadu na Izrael zbog "snažnog diplomatskog pritiska Sjedinjenih Američkih Država", objavio je "Washington Post" pozivajući se na neimenovane izvore.

Zvaničnici Bijele kuće vjeruju da bi intenzivni diplomatski napori da se ublaži iranska odmazda za ubistvo Hanijea mogli da imaju efekta, naveo je list, napominjući da je administracija američkog predsjednika Džozefa Bajdena bijesna zbog tajminga atentata.

SAD, zajedno sa svojim saveznicima na Zapadu i Bliskom istoku, nagovaraju Iran i Izrael da smanje tenzije i spriječe da sukob preraste u sveopšti rat, prenosi Euronews.

Iako je rizik od iranskog napada i dalje visok, zvaničnici Bijele kuće rekli su za "Washington Post" da će američki napori možda uroditi plodom i da postoji mogućnost da Iran razmisli o svojoj odluci.

Prema zvaničnicima, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, Teheran je privatno zaključio da Hanije nije ubijen preciznim projektilom, već bombom koja je prethodno prokrijumčarena u sobu u kojoj je boravio i da je detonirana na daljinu, navodi se u izvještajima.

To bi moglo da navede Teheran da razmisli o svojoj odluci o napadu, smatraju zvaničnici i dodaju da je sam Iran u prošlosti izvodio slične napade u stranim zemljama.

