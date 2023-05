EU kaznila Metu s rekordnih 1.2 milijarde evra

Kompanija Meta na čelu sa Markom Zukerbergom, koja je vlasnik WhatsAppa, Instagrama i Facebooka dobila je rekordnu kaznu od 1.2 milijarde evra od strane irskog regulatora za zaštitu podataka.

To je najveća kazna ikad izrečena za kršenje opštih propisa o zaštiti podataka (GDPR).

Meta je dobila kaznu zbog prenosa podataka građana Evropske unije u Sjedinjene Države na obradu.

Breaking news: Meta has been hit with a €1.2bn fine by the EU and ordered to suspend transfers of user data to the US, in the bloc’s largest such penalty against a Big Tech company https://t.co/Fj8JSx1Tgo pic.twitter.com/xiAjl8Fzay