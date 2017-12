MiG-41 će biti najbrža borbena letjelica na svijetu

MOSKVA - Perspektivni ruski lovac-presretač MiG-41 će biti najbrži avion na svijetu koji će imati takve borbene sposobnosti, da će moći da se bori sa hiperzvučnim ciljevima.

O karakteristikama perspektivnog aviona govorio je bivši komandant VKS general-pukovnik Viktor Bondarev.

"To će biti supersavremeni teški lovac-presretač, sa izrazitim "steltnim" karakteristikama. Njegov operativni borbeni radijus će se kretati u prostoru od 600-1500 km. Što se tiče naoružanja, on će biti opremljen raketama velikog dometa R-37 kao i perspektivnim vidovima vazduhoplovnog naoružanja, koje tek treba da se usvoji" ističe Bondarev a prenosi ruska medijska kuća RG.

U ovoj sferi ruskog ratnog vazduhoplovstva potrebne su ozbiljne promjene. Otuda snažan ali i opravdan pritisak ruskog vojnog vrha da se krene sa realizacijom razvoja potpuno nove koncepcije lovca-presretača. Bez obzira na paket napredne modernizacije koji nosi oznaku MiG-31BM, platforma ovog aviona je uveliko prevaziđena:

"Avion je konstruisan još početkom 70-ih godina prošlog vijeka, a rok njegove eksploatacije ističe za 10 godina. MiG-31 je inače odličan avion za borbu protiv neprijateljske strategijske avijacije, supersoničnih izviđačkih aviona i krstarećih raketa. To je zaista veoma specifičan avion, koji nema adekvatnog konkurenta na svijetu. Ali, sa žaljenjem moram da konstatujem da su najnoviji izazovi sa kojim se suočava Rusija, teško rješivi sa ovim avionom. To se prije svega odnosi na ekspanziju raketnog naoružanja koje karakterišu rakete koje će da krstare hiperzvučnim brzinama. Jednostavno, za efikasnu borbu sa ovako brzim ciljevima MiG-31 nije projektovan,istakao je general. Projekat za novi avion nosi ime PAK DP (Perspektivni vazduhoplovni kompleks presretača velikog doleta) i mogu da vas obavjestim da se on nalazi u intenzivnoj fazi razvoja.

Nešto ranije je o planovima za razvoj presretača nove generacije MiG-41 govorio glavni konstruktor Objedinjene vazduhoplovno-konstruktorske proizvodne korporacije Sergej Korotkov.

Po njegovim riječima avio-konstruktorski tim korporacije "MiG" se ozbiljno prihvatio ovog posla, koji se razvija odličnim tempom, tako da se već naredna godina može ozvaničiti kao početna kada je u pitanju razvoj teškog lovca-presretača nove generacije PAK-DP.

"Njegove osnovne tehničko-taktičke karakteristike će zavisiti od potreba naručioca posla (u ovom slučaju to je Ministarstvo odbrane), kao i obima finansijskih sredstava koji će da budu integralni dio ovog projekta".

Ako oni (misli se na naručioce) kažu da avion mora da leti u kosmos, on će i da leti u kosmos. To za nas nije nikakav problem, ističe glavni konstruktor Objedinjene vazduhoplovno-konstruktorske proizvodne korporacije Sergej Korotkov.

Kako je nešto ranije objavljeno na sajtu Vostok, radi se o potpuno novom konceptu aviona, oznake PAK-DP Mig-41.

Prema riječima ljudi koji učestvuju u ovom projektu, njegove karakteristike će biti prava avangarda u odnosu na postojeće avione, koji se trenutno nalaze u operativnoj upotrebi. To se prije svega odnosi na brzinu, jer je osnovni zahtjev da PAK DP bude hiperzvučna letjelica.

Njegova projektovana brzina bi trebala da iznosi oko 4,500 km/č. Ovo će omogućiti efektivnu borbu sa perspektivnim hiperzvučnim projektilima koji će predstavljati okosnicu udarnog raketnog naoružanja u predstojećim decenijama. Zahvaljujući brzom razvoju upravljačkog softvera, zatim guste mreže orbitalnih i zemaljskih sistema ranog otkrivanja i javljanja, planira se da ovaj avion postane i daljinski upravljana bespilotna letjelica.

Pored ovoga, jedan od osnovnih zadataka je da avion bude nevidljiv za protivničke radare što je odlika aviona 5. generacije, kao i da bude osposobljen da dostiže visine koje su za sada samo misaona imenica. Dakle, ovaj avion će po svemu sudeći pored presretanja hipersoničnih projektila koji dolaze iz kosmosa, biti i "smrt" za strukturu neprijateljskih satelita koja se nalazi u zemljinoj orbiti.

(NN/vostok.rs)