Micotakis: Nije fer da Atina sama rješava problem migranata

ATINA – Grčka ne bi trebalo da bude opterećena zadatkom upravljanja migracijama za EU, niti da bude optužena da ne spasava ljude na moru, izjavio je danas premijer Kirijakos Micotakis.

Micotakis, koji je pobijedio na izborima 25. juna, rekao je da se njegova zemlja nalazi na spoljnoj granici "veoma opasnog" mediteranskog prelaza, rute koju migranti i izbjeglice sve češće koriste za ulazak u EU.

On je rekao da je nedavni sporazum EU o migracijama pozitivan korak, ali nije jedino rješenje za to pitanje, za koje je rekao da je "u osnovi evropski problem" i da blok EU morao naporno da radi na pronalaženju sveobuhvatnog rješenja.

"Veoma je nepravedno za zemlje kao što je Grčka da budu opterećene zadatkom upravljanja ovim problemom ili da budu optužene da zapravo ne spasavaju ljude na moru kada je to ono što naša Obalska straža radi svaki dan", rekao je Micotakis.

On je rekao da bi trebalo direktno svaliti krivicu na švercere i one koji im pomažu. "Oni su ti koji su odgovorni za bilo koju tragediju koja se dogodi na Mediteranu", rekao je on.

Grčka obalska straža spasila je 104 osobe, ali se stotine migranata udavilo nakon što se preopterećeni čamac prevrnuo i potonuo u međunarodnim vodama kod Pilosa u Grčkoj, 14. juna, u jednoj od najsmrtonosnijih brodskih katastrofa u Evropi posljednjih godina.

Uzroci brodoloma se još istražuju. Preživjeli su rekli da se brod prevrnuo nakon katastrofalnog pokušaja grčke Obalske straže da ga izvuče, što Grčka negira.

Grčka predstavlja jednu od glavnih ruta ka EU za izbjeglice i migrante sa Bliskog istoka, Azije i Afrike. Skoro milion izbjeglica i migranata prešlo je iz Turske na grčka ostrva 2015. godine, ali je priliv značajno smanjen od kada je postignut sporazum između EU i Turske u martu 2016.

Očekuje se da će se Micotakis sastati sa reizabranim turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom na marginama samita NATO ove nedjelje u Viljnusu.