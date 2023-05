Micotakis poziva na nove izbore

ATINA - Grčki premijer Kiriakos Micotakis pozvao je u ponedjeljak na nove izbore koji bi se trebali održati vjerovatno 25. juna, dan nakon što je njegova konzervativna stranka Nova demokratija ostvarila uvjerljivu pobjedu, ali nije uspjela dobiti apsolutnu većinu.

Grčka predsjednica Katerina Sakelaropoulou dala je Micotakisu trodnevni mandat za formiranje koalicione vlade nakon što je vladajuća stranka Nova demokratija ostvarila trijumf, ali je to bilo neuvjerljivo na nedjeljnim izborima.

"Namjeravam vam vratiti istražni mandat danas poslijepodne kako bismo mogli održati izbore, možda čak i 25. juna", rekao je Micotakis Sakelaropoulouovoj u ponedjeljak. Ne postoje uslovi za formiranje vlade.

Nova demokratija je u nedjelju dobila 40.8 odsto glasova, porazivši ljevičarsku stranku Siriza, koja je dobila samo 20.1 posto. Socijalistička partija Pasok imala je 11.7 odsto, komunisti KKE 7.1 odsto, a nacionalistička Grčka odluka 4.5 odsto.

Greece's Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and main opposition-party leader Alexis Tsipras cast their votes for a new government. A change to the country's electoral system means the poll is likely to be inconclusive https://t.co/Snd0uvJOHo pic.twitter.com/3yx1SETnhR