Migranti iznenadili kupače na plaži na Tenerifima

Madrid - Kupači na plaži Del Kanuelo na Tenerifima u Španiji bili su zatečeni kada se na obalu iskrcalo pedesetak migranata.

Na snimku, koji je napravljen u petak, 27. jula, vidi se prenatrpan gumeni čamac kako pristaje na obalu i migranti koji iz njega iskaču i biježe ka obližnjoj šumi.

Među migrantima bilo je i dece i najmanje jedna trudnica, prenosi španski "Pais".

Snimci su se pojavili i na društvenim mrežama, a pojedini korisnici su primejtili da nudisti, kojih je takođe bilo na plaži, nisu imali vremena ni da se pokriju.

Goosebumps all-over. A female tourist provided a migrant from Africa, who just landed at the southern coast of Spain in a rubber dinghy, with a bottle of water for his continuing escape into the woods. Humanity is not dead. pic.twitter.com/FO0jaOAxQR

Spain. Dozens of migrants filmed on the beach in southern Spain on Friday. A group of more than 30 migrants land in a boat, after which sprint escapes to the forests surrounding the beach to avoid prosecution by the Spanish border guards. VIDEO! pic.twitter.com/MRo8uMOZDT