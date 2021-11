Migranti se probijaju ka Poljskoj, Litvanija premješta trupe na granicu s Bjelorusijom

VARŠAVA - Migranti na granici Poljske i Bjelorusije pokušali su da se probiju kroz bodljikavu žicu, saopštila je danas poljska granična straža.

U saopštenju objavljenom na Twitteru poljske straže navodi se da je ovo prvi pokušaj migranata da se probiju i pređu granicu, prenio je Rojters.

Granična straža objavila je i video-snimak na kojem se vidi kako migranti pokušavaju da se probiju kroz bodljikavu žicu, prenosi Rojters.

Bjelorusija je prethodno saopštila da se grupa od oko hiljadu izbjeglica kreće preko njene teritorije prema granici s Poljskom.

Varšava je zbog toga pojačala bezbjednost na granici sa Bjelorusijom.

Litvanija premješta trupe na svoju granicu sa Bjelorusijom kako bi se pripremila za mogući priliv migranata, izjavila je danas litvanska ministarka unutrašnjih poslova Agne Bilotaite.

Litvanska vlada će, kako navodi, diskutovati i o tome da li da proglasi vanredno stanje u pograničnoj zoni sa Bjelorusijom, prenosi agencija Rojters.

Litvanske vlasti su odbile da kažu koliko će vojnika biti premješteno i gdje će tačno biti raspoređeni, pozivajući se na bezbjednosne razloge.

