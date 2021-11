Migranti sijeku ogradu, policija bacila suzavac

Poljske snage bezbjednosti na granici između Poljske i Bjelorusije reagovale su suzavcem i vodenim topovima kada su izbjeglice sa bjeloruske strane počele da sijeku ogradu.

Migranti su potom počeli da gađaju kamenjem pripadnike poljskih snaga bezbjednosti, navodi se u izvještaju Rojtersa.

Snimci koje su podijelili portparol vlade i Ministarstvo odbrane svjedoče o eskalaciji na granici između Bjelorusije i Poljske gdje nekoliko hiljada izbjeglica iz bliskoistočnih zemalja čekaju odlučni da uđu u Evropsku uniju.

Izvještač TAS S javio je da se tokom pokušaja proboja izbjeglica na poljsku stranu čula i sporadična paljba iz vatrenog oružja.

A growing crisis is brewing at the Belarus-Poland border, where thousands of migrants are enduring sub-zero conditions hoping for a better life. But what has caused this crisis? Here's our explainer