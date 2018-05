Migrantska kriza ugrožava Šengen

BRISEL - Kontrole na unutrašnjim granicama EU, koje su uvedene u vrijeme migrantske krize, ne samo da nanose nemjerljivu štetu evropskoj ekonomiji već dovode u pitanje budućnost Šengena, upozoreno je iz Evropskog parlamenta koji je usvojio rezoluciju tražeći ukidanje kontrola na nacionalnim granicama, bolje povezivanje evropskih članica i efikasniju kontrolu spoljnih granica EU.

U izvještaju Evropksog parlamenta navodi se da je veliki broj evropskih članica nastavio da kontroliše nacionalne granice unutar Šengena, što je protivzakonito, prenosi Glas Amerike.

"Šengen se krivi za probleme koje nije prouzrokovao i to se koristi kao izgovor što jednostavno nije ispravno. Nema dokaza za tvrdnje kojima se opravdavaju kontrole unutrašnjih granica, dok to prouzrokuje sve veće troškove", rekao je izvjestilac EP za Šengen Karlos Koeljo.

Kako se navodi, najčešće pominjane riječi tokom rasprave o toj temi bile su "bezbjednost" i "ilegalni imigranti".

"Kada je Šengen uspostavljen, vjerovali smo da je to nevjerovatno dostignuće, ali da bi on funkcionisao moramo da imamo bezbjednost spoljnih granica- EU je onemogućila državama članicama da to čine, a zahvaljujući Frontexu, na udaru su Grčkai Italija. Ako EU želi da spasi Šengen, mora da spreči Tursku da šalje imigrante u Grčku i dozvoli državama članicama da same kontrolišu svoje granice", rekao je član EP iz Grčke Jorgos Epitideios.

U Evropskoj komisiji znaju da nije učinjeno sve kako bi se potpuno kontrolisale spoljne granice, kao što su svjesni i da kontrole unutrašnjih granica nisu ono sto bi Šengen trebao da bude.

"Nepostojanje kontrola unutrašnjih granica jeste suština Šengena ali, sa druge strane, bez kontrole granica, razumljiva je i zabrinutost za bezbednost. Zato moramo da učinimo sve kako bismo sačuvali pažljiv balans između slobode kretanja i bezbednosti", ocenio je evropski komesar za unutrašnje poslove Dimitris Avramopulos.

U izvještaju EP traži se da se iskoriste svi potencijali koji Uniji stoje na raspolaganju za što efikasnijom kontorlom spoljnih granica, da Evropski savjet konačno donese odluku o prijemu Bugarske i Rumunije u sistem Šengena, ali i Hrvatske kad ispuni potrebne standarde, da se više radi na razmjeni obavještajnih podataka i ukupnoj saradnji bezbjednosih službi zemalja članica EU.