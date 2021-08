Milijarderka koja je prevarila svijet na optuženičkoj klupi

SAN HOZE - Ove sedmice počinje suđenje Elizabet Holms, osramoćenoj osnivačici i bivšoj izvršnoj direktorici kompanije "Theranos".

Naime, prošlo je više od tri godine otkako je protiv nje podignuta optužnica za više prevara zbog navoda da je svjesno pogrešno predstavljala mogućnosti tehnologije za testiranje krvi svoje kompanije.

Neko vrijeme Holmsova je bila hvaljena kao vizionarka. Odustala je od Univerziteta Stanford i 2003. u dobi od svega 19 godina osnovala "Theranos" s uzvišenom misijom revolucioniranja testiranja krvi. Nadahnut njenim strahom od igala, "Theranos" je obećao pacijentima mogućnost testiranja na stanja poput raka i dijabetesa sa samo nekoliko kapi krvi, piše CNN.

Od početaka 2003. godine, kad je osnovala "Theranos", preko vrhunca u 2014, kad ju je "Forbes" proglasio najmlađom milijarderkom, do, kako se čini, konačnog pada, slika Holmsove u javnosti prošla je transformaciju od mlade rastuće preduzetničke nade do prevarantkinje koja zlostavlja svoje zaposlenike. Od ideje koja ju je lansirala u zvijezde, revolucionarne metode vađenja i analiziranja krvi, danas su ostale samo ruševine.

S lancem apoteka "Walgreensom" 2013. godine sklopila je maloprodajno partnerstvo i privukla moćne partnere poput bivših američkih državnih sekretara Henrija Kisindžera i Džordža Šulca, kao i generala i budućeg ministra odbrane Džejmsa Matisa. Kako je vrijednost kompanije skočila, dosegnuvši ubrzo devet milijardi dolara, tako su se povećali i njen profil i neto vrijednost. Na naslovnicama časopisa bila je hvaljena kao najbogatija žena koja je sama stvorila svoje bogatstvo i "sljedeći Stiv Džoibs", a ovaj imidž je i sama forsirala.

A, onda se sve srušilo. Istraga "Wall Street Journala" u oktobru 2015. dovela je u pitanje mogućnosti kompanijskog uređaja za testiranje krvi nazvanog "Edison", kao i "Theranosove" metode ispitivanja. Ulagači su "Theranos" naknadno su ga tužili zbog prevare, američka vlada mu je oduzela dozvolu za ispitivanje krvi i na kraju u septembru 2018. kompaniju se ugasila.

Nakon višemjesečnih odgađanja zbog pandemije i rođenja njenog prvog djeteta, Holmsova (37) će se sada na Saveznom sudu u San Hozeu suočiti sa dvije tačke optužnice za zavjeru radi prevare i 10 tačaka optužnice za serijsku prevaru. Odabir porote počinje danas, a očekuje se da će slučaj trajati mjesecima.

Holmsova i Rameš Balvani, "Theranosov" bivši glavni operativac, koji su bili u intimnoj vezi dok su radili zajedno, optuženi su da su se uključili u višemilionsku šemu za prevaru ulagača od 2010. do 2015. godine, kao i u šemu prevare doktora i pacijenata koji su platili za usluge testiranja krvi od 2013. do 2016. Oboje su se izjasnili da nisu krivi te im prijeti kazna do 20 godina zatvora, kao i novčana kazna od 250.000 dolara, plus odšteta za svaku tačku prevare.

Pravni stručnjaci kažu da će centralna tačka suđenja biti pitanje o tome šta je Holmsova znala, kada je to znala i je li namjeravala prevariti.

Nije jasno koja će biti strategija odbrane, ali advokati Holmsove otvorili su joj mogućnost da potencijalno upre prstom u Balvanija. Naime, uspjeli su izdejstvovati da im se sudi odvojeno, a novootkriveni sudski dokumenti otkrivaju i zašto. Holmsova planira optužiti Balvanija za psihološko, emocionalno i seksualno zlostavljanje, detaljno opisujući taktiku koju je navodno koristio kako bi nad njom imao kontrolu, te psihološki uticaj spomenutog zlostavljanja. Prema sudskoj dokumentaciji, Balvani odlučno poriče ove tvrdnje. (Agencije)