Milioni na Floridi bez struje nakon uragana "Milton", živote izgubilo najmanje 16 ljudi (FOTO)

Uragan "Milton" u četvrtak je nestao u Atlantiku nakon što je prošao razorni put preko Floride.

Udario je u kopno ove američke savezne države kao opasan uragan treće kategorije uništavajući kuće, ceste, električne vodove, stabla i zgrade.

Pokrenuo je na desetke tornada, ubio najmanje 16 ljudi i ostavio milione bez struje, prenose američki mediji.

Stigao je samo dvije sedmice nakon što je razorni uragan "Helene" ubio najmanje 200 ljudi širom SAD-a.

Guverner Floride rekao je da su izbjegli "najgori mogući scenario", no s razornim udarom mora na dijelovima zapadne obale Floride i smrtonosnim tornadima na istoku, šteta je i dalje značajna.

"Ono malo što smo imali je nestalo. Nije puno, ali bilo je naše" rekla je Nataša Dukre za CBS nakon što je snažan vjetar odnio krov njene kuće u naselju blizu rijeke Manate, južno od Tampe.

Ona i suprug Teri evakuisali su se u srijedu, za sobom ostavili kuću u kojoj je on odrastao. Uništena je. Nataša smatra da je odluka da se evakuišu spasila njihove živote. Smjestili su se kod njegove majke budući da su skloništa puna, a hoteli su u nesreći vidjeli priliku za zaradu pa naglo povisili cijene.

"Moram sjesti i razmisliti što ću raditi, izgubila sam sve, sve je poplavljeno. Nikad nisam ni pomislila na ovo. Ovo je loš san, jako loš", rekla je 80-godišnja Lilian Bikart koja se evakuisala iz Tampe za CNN, gdje su joj razoran uragan i poplava oštetili kuću.

Uragan "Milton" izazvao je ogromne olujne valove visoke i do tri metra.

Najgori olujni val doživjeli su stanovnici između Siesta Keja, gdje je "Milton" udario kopno, i Ft. Myers Beacha.

Olujni val izazvali su snažni vjetrovi uragana "Milton" koji su gurnuli vodu Meksičkog zaliva prema obali.

Ti vjetrovi pušu u suprotnom smjeru od kazaljke na satu oko središta uragana, odnosno oko njegova središnjeg 'oka'. Zato je najjači olujni val bio na mjestima gdje su vjetrovi duvali prema obali, posebno na istoku i jugu tog oka.

S obzirom da je uragan udario južno od Tampa Beja, poštedio je tako to mjesto najgoreg scenarija s prognozama i do 4,5 metra olujnog vala.

"Milton" je uništio domaćinstva mnogih ljudi kada je prošao kroz cijelu širinu Floride.

Međutim, dužnosnici kažu da bi devastacija mogla biti mnogo gora da stanovnici nisu poslušali hitne pozive na evakuaciju.

It’s too early to know the full account of damage caused by Milton, but we know lifesaving measures made a difference. More than 80,000 people followed orders to shelter last night. And search and rescue teams were and continue to be at the ready for any calls for help.