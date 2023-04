Ministarka francuske vlade na naslovnici Plejboja

PARIZ - ​Naslovnica magazina Plejboj s jednom od vodećih ministararki, Marlen Šiapa, u vladi Emanuela Makrona, postala je najnoviji skandal koji je uzdrmao vladu francuskog predsjednika.

Dok Pariz gori, gledanost naglo pada i parlament se pobunio, Makron se sada bori s posljedicama intervjua na 12 stranica s Šiapom u časopisu.

Odluka da pozira za Plejboj izazvala je kritike unutar vlastite stranke bivše spisateljice erotskih romana, uključujući Šiapinu šeficu, premijerku Elizabet Born.

Šiapa, otvoreni državni sekretar za socijalnu ekonomiju i samozvani "sapioseksualac", (40) smatrana je "najkompatibilnijom za Plejboj" od ministara u vladi, rekao je Žan-Kristof Forentin, urednik francuskog Plejboja.

Aktivistkinja koja je postala političarka, Šiapa je navodno pristala dati intervju kako bi izložila sve od feminizma, nasilja nad ženama i ženskih prava, do politike, globalnog zatopljavanja i književnosti.

Dok se Šiapa pojavljuje potpuno odjevena na naslovnici i na 12 stranica, ona zavodljivo pozira, s francuskom zastavom omotanom oko sebe, javlja "Le Parisien" koji je objavio priču.

Fotografije koje su procurile prikazuju ministarku u vladi kako na jednoj slici nosi dugu bijelu haljinu na jedno rame, a na drugoj voluminoznu bijelu haljinu s leptir vezanjem, pod naslovom “Oslobođena ministarka”.

Šiapini kritičari opisali su njen izgled kao izmišljenu smetnju i sramotu za njenu stranku.

Prema francuskim medijima, Born, premijerka, čak je ukorila Šiapu u telefonskom razgovoru u subotu, rekavši joj da je "neprikladno", s obzirom na trenutni kontekst protesta za penzionu reformu koji su potresli zemlju u posljednja tri mjeseca. Šiapa nije razjasnila intervju s Bornovom.

"Unaprijed sam mislio da je šala za prvi april. Mogu razumjeti feminističku borbu, ali ne vidim zašto bismo to radili u Plejboju. Postoje drugi načini za to", rekao je Šiapin renesansni stranački kolega Ludovik Mendes iz Moselea u intervjuu za "BFMTV".

Članovi opozicijie takođe su je brzo osudili, opisujući snimanje naslovnice i intervju kao najnoviju taktiku odvraćanja od spornih penzionih reformi koje su mjesecima mobilizovale proteste širom Francuske.

Žan-Luk Melenkon, ljevičarski vođa, evocirao je Makronov intervju u dječjem časopisu "Pif Gadget" kao još jedan primjer pogrešno postavljenog prioriteta tokom sadašnje krize.

France’s moronic government strikes again: Marlène Schiappa, Secretary of State to the Prime Minister, in charge of the Social and Solidarity Economy and Associative Life, poses on the front page of Playboy. pic.twitter.com/Jdp5CVag2y