Ministra pitali o bankrotu poljoprivrednika, on zahrkao tokom javljanja uživo (VIDEO)

Rumunski ministar poljoprivrede Petre Daea trebao je u TV emisiji uživo komentarisati tešku situaciju tamošnjih farmera, ali je izgleda zaspao.

Petre Daea rumunski je ministar poljoprivrede, a smatraju ga najenergičnijim članom vlade. Zbog toga je situacija u kojoj je zaspao, čak i zahrkao u emisiji Odluka tamošnje televizije Antena 3, iznenadila javnost.

Naime, ministar je pozvan da u telefonskom javljanju komentariše uticaj niskih cijena žitarica u Ukrajini te situaciju rumunskih poljoprivrednika kojima zbog toga prijeti bankrot, piše digi24.

Kada mu se voditeljka Katalina Porumbel obratila i postavila mu pitanje, s druge se strane čulo teško disanje pa čak i hrkanje.

"Čujete li nas, ministre? Ponovno se povezujemo", rekla je voditeljka nakon nekoliko sekundi zbunjenosti.

Kasnije su mediji kontaktirali Daea da objasni šta se dogodilo, a on je negirao da je spavao.

"Ne spavam ni noću, a kamoli danju", rekao je. Navodno je dugo čekao na svoj red na javljanje pa je moguće da ga je san prevario, prenosi Agroklub.

Romanian Minister of Agriculture Petre Daea was caught snoozing during a crucial discussion on Ukraine's impact on Romanian farmers facing bankruptcy. pic.twitter.com/X6DVSqq3Xs