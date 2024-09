Mišel Barnije je novi premijer Francuske

PARIZ - Francuski predsjednik Emanuel Makron imenovao je danas bivšeg evropskog komesara Mišela Barnijea za novog premijera.

Makron je od Barnijea, nekadašnjeg francuskog šefa diplomatije i pregovarača EU za Bregzit, zatražio da "sačini vladu nacionalnog jedinstva u službi zemlje", javljaju francuski mediji.

Prije imenovanja, Makron se uvjerio da Barnije potpuno ispunjava uslove za stabilnost i nacionalno jedinstvo, prenosi "Parizjen".

"Imenovanje je uslijedilo nakon ciklusa konsultacija bez presedana tokom kojih se, shodno svojoj ustavnoj dužnosti, predsjednik uvjerio da će premijer i buduća vlada ispuniti uslove za najveću moguću stabilnost i sebi omogućili da ostvare najšire moguće jedinstvo", saopštila je Jelisejska palata, prenosi Tanjug.

Barnije je imenovan na mjesto šefa vlade poslije više od 50 dana prelazne vlade i dugih konsultacija i pritisaka opozicije na predsjednika Francuske da što prije imenuje premijera.

Barnije (73) je u parlament izabran sa 27 godina kao predstavnik degolističkog distrikta desnog centra Savoje.

Godine 1992. bio je koorganizator Zimskih olimpijskih igara u Albervilu, što je i dalje ključni element njegovog javnog imidža.

Od 1993. do 1995. bio je na funkciji ministra za prirodnu sredinu, a od 1995. do 1997. godine obavljao je dužnost francuskog ministra za Evropu.

Od 1999. do 2004. godine, na dužnosti komesara EU za regionalnu politiku, bio je odgovoran za grantove i subvencije koje čine trećinu budžeta Unije.

Ministar spoljnih poslova bio je od 2004. do 2005, zatim ministar poljoprivrede od 2007. do 2009, a od 2009. do 2010. godine i član zakonodavnog tela EU.

Četiri godine kasnije, izabran je na funkciju komesara EU za unutrašnje tržište i usluge, kada je pregovarao o sveobuhvatnoj novoj regulativi o finansijskim tržištima poslije globalnog kraha.

Godine 2016. imenovan je za pregovarača EU za Bregzit.

Pet godina kasnije, nije uspio da dobije nominaciju svoje konzervativne Republikanske stranke za predsjedničke izbore 2022. godine.

