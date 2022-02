Mišel Zelenskom: EU je uz vas

BRISEL - Predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel izrazio je u razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim punu solidarnost EU sa Ukrajinom.

"Razgovarao sam sa Vladimirom Zelenskim kako bih izrazio punu solidarnost EU sa Ukrajinom. EU je čvrsto uz vas i potpuno podržava teritorijalni integritet Ukrajine", napisao je Mišel na Twitzeru.

Ocijenio je da odluka Rusije da prizna samoproglašene republike u Donbasu predstavlja napad na međunarodno pravo i međunarodni poredak.

Spoke with president @ZelenskyyUa to express the EU’s full solidarity with Ukraine. The EU stands by you firmly and fully supports Ukraine’s territorial integrity. Russia’s move is an attack against international law and the rules-based international order.