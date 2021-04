Mišela muči nesanica jer nije bio džentlmen na sastanku kod Erdoana

BRISEL - Predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel rekao je njemačkom listu Handelsblat da posle incidenta sa rasporedom sjedenja na sastanku u Ankari loše spava, jer nije postupio kao džentlmen.

Naime, Ursula fon der Lajen, prva žena predsednica Evropske komisije, izrazila je iznenađenje i podigla ruku u nevjerici kada je otkrila da je Mišel zauzeo jedinu slobodnu stolicu pored predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdoana na razgovorima, prenosi Rojters.

Epizoda, zabilježena kamerom, okončala se tako što je ona na kraju prebačena na drugo, udaljenije mjesto.

Meeting between two EU leaders and Turkish president Erdogan. European Commission President Ursula von der Leyen the only one who didn’t get a chair. Protocol officers everywhere are screaming. pic.twitter.com/NTwhUJa922