Misterija aviona oborenog u Sudanu: Otkud ruski dokumenti na mjestu nesreće (VIDEO)

Produbljuje se misterija oko srušenog transportnog aviona u Sudanu, koji su navodno oborile paravojne Snage za brzu podršku (RSF). Nije poznato ko je letio u Iljušinu Il-76 iznad ratom razorenog Darfura. Avion je ranije bio povezivan s naporima Ujedinjenih Arapskih Emirata da naoružaju RSF, nešto što su Emirati oštro poricali uprkos dokazima koji govore suprotno.

RSF i sudanska vojska ratuju od aprila prošle godine. U njihovom sukobu ubijeno je više od 24.000 ljudi, a milioni su raseljeni. Snimci sa mjesta pada pokazuju borce RSF-a kako stoje kod olupine aviona koja gori i govore da su ga oborili projektilom zemlja-vazduh.

Borci na snimku pokazuju identifikacione dokumente, uključujući ruski putovnicu i ličnu kartu povezanu s kompanijom sa sjedištem u Emiratima. Telefonski broj navedene kompanije je isključen. Ruska ambasada u Sudanu od ponedjeljka provodi istragu. U poruci ambasade stoji da su Rusi možda bili u oborenom avionu.

Kirgistan: Avion uklonjen iz našeg registra

Zgužvana bezbjednosna kartica na mjestu pada sugeriše da je avionom upravljala firma New Way Cargo iz Kirgistana. Međutim, Zuurakan Kadirova iz New Way Carga izjavila je za Associated Press da je ugovor njene kompanije o iznajmljivanju aviona istekao krajem prošle godine.

"Od tog vremena nemamo nikakvih podataka o avionu. Tužni smo zbog vijesti o incidentu koji se dogodio u Sudanu i izražavamo saučešće posadi i njihovim porodicama", navela je.

Rebels in Sudan mistakenly shot down an IL-76 heavy transport plane which belongs to the Russian Air Force. There were weapons and Russian citizens on board. pic.twitter.com/bsymYq1yHs — WORLD MILITARY (@WorldmilitaryGE) October 21, 2024

Kirgistanska državna novinska agencija Kabar zasebno je saopštila, pozivajući se na ministarstvo spoljnih poslova te zemlje, da je avion uklonjen iz nacionalnog registra aviona u januaru ove godine "i prebačen na registraciju Republike Sudan". Nijedan državljanin Kirgistana nije poginuo u nesreći, stoji u izvještaju.

"Pronašli smo crnu kutiju"

RSF tvrdi da je avion pripadao sudanskoj vojsci i da su njime upravljale "skupine džihadističke milicije". Iz RSF-a su napomenuli da su pronašli crnu kutiju "zajedno s ključnim dokumentima i obavještajnim podacima koji otkrivaju operacije aviona", ali nisu objavili detalje.

Grupa Conflict Observatory, koju finansira američki State Department i koja prati rat u Sudanu, u ranijem izvještaju je povezala Iljušin Il-76 tvrtke New Way Cargo s naoružavanjem RSF-a. Rečeno je da je avio prevoznik omogućio prenos oružja iz Emirata letovima do aerodroma u Amdjarassu u Čadu.

Amdjarass se nalazi odmah preko granice sa Sudanom. Nejasno je ko bi upravljao navedenim avionom iznad Sudana.

