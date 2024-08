Misteriozna dama uhapšena sa šefom Telegrama: Ko je Julija? (FOTO)

Pavel Durov, suosnivač aplikacije za razmjenu poruka Telegram, uhapšen je u subotu naveče na aerodromu Le Bourget u Parizu.

Milijarder, kojem su tepali da je ‘ruski Mark Cukerberg‘, uhapšen je u sklopu preliminarne istrage o navodnim prestupima uključujući prevaru, trgovinu drogom, internetsko nasilje, organizovani kriminal i promicanje terorizma, prenosi Jutarnji.

Zanimljivo je da Durov nije bio sam u trenucima hapšenja. Nekoliko novinskih izvještaja sugeriše da je bio u društvu djevojke, koja je navodno takođe uhapšena s njim, prenosi NDTV.

Riječ je o ženi koja je identifikovana kao Julija Vavilova, a špekulise se da bi je upravo ona dovela do hapšenja.

Na internetu su se pojavila razne teorije. Neki pišu da je Vavilova bila pod istragom, da je objavljivala svoje kretanje do u detalje i tako otkrila gdje se nalazi Pavel Durov. Neki čak tvrde da je Vavilova Durovu smjestila hapšenje.

Nijedna od spomenutih informacija o Vavilovoj nije potvrđena.

Julija Vavilova (24) je stručnjakinja za kriptovalute i influenserka koja boravi u Dubaiju. Na Instagramu ima više od 20.000 pratilaca, a sebe opisuje kao ljubiteljku gejmanja, a kao svoje interese navodi ‘gejmanje, kripto svijet, jezike i način razmišljanja‘. Tvrdi da govori četiri jezika.

Vavilova i Durov bilo su zajedno na raznim lokacijama poput Kazahstana, Kirgistana i Azerbajdžana, o čemu svjedoče zapisi na Instagramu.

Hapšenje šefa Telegrama izazvalo je u kripto zajednici zabrinutost zbog mogućih pritisaka za strožim moderisanjem sadržaja.

Vavilova je na internetu zadnji put obavila video sadržaj o kriptovalutama prije 10 mjeseci.

Cryptopolitan piše da je Vavilova otkazala sve streamove na Twichu za ovu sedmicu, navodeći da je na odmoru, a sljedeći chat najavljen je za 1. septembar.

Founder of Telegram Pavel Durov girlfriend — 24-year-old crypto coach Yulia Vavilova Her instagram is exactly what would you expect — pictures of private jet, pictures of luxury hotels, pictures of fancy food and pictures of different locations from traveling How? Be a woman. pic.twitter.com/4dQK1JQFwS