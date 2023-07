Misteriozni objekat "isplivao" na plažu u Australiji (VIDEO)

Policija je zbunjena "misterioznim predmetom" koji je voda izbacila na plažu u Zapadnoj Australiji.

Ogromni metalni predmet pronašli su mještani na plaži Green Head, oko 250 kilometara sjeverno od Perta.

Predmet se tretira kao opasan, a policija je pozvala ljude da mu se ne približavaju.

"Želimo uvjeriti zajednicu da smo aktivno uključeni u saradnju s raznim državnim i federalnim agencijama kako bismo utvrdili porijeklo i prirodu predmeta", saopštila je policija.

Stanovnici kažu da je predmet širok 2.5 metara i dug između 2.5 i 3 metra, objavila je australijska javna televizija.

Stručnjak za vazduhoplovstvo Džefri Tomas rekao je da je predmet vjerovatno rezervoar goriva iz rakete koja je pala u Indijski okean tokom posljednjih godinu dana.

Australijska svemirska agencija rekla je da je moguće da je divovski cilindar mogao pasti sa "strane svemirske rakete" te će se povezati s drugim međunarodnim agencijama.

Iako je bilo nekih nagađanja da je cilindar možda bio dio MH370 - aviona koji je 2014. nestao kod zapadne australijske obale s 239 putnika - Tomas je rekao da "nema šanse".

"To nije nikakav dio Boeinga 777, a činjenica je da je MH370 izgubljen prije devet i po godina, tako da bi se vidjelo mnogo više istrošenosti na ostacima", rekao je.

