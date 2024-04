Misteriozni objekat iz svemira pao na kuću na Floridi, NASA otkrila o čemu je riječ

Misteriozni objekat koji je 8. marta pao "s neba" na kuću na Floridi zapravo je bio komad svemirskog otpada, objavila je NASA.

Svemirska agencija navela je kako se radilo o cilindričnom komadu metala, koji je težio 0.7 kilograma, bio 10 centimetara visok i 4 centimetara širok.

Zaključeno je da se radi o krhotini koja je 2021. odbačena s Međunarodne svemirske stanice (ISS), odnosno o metalnom nosaču za postavljanje starih baterija na teretni rezervoar.

Rezervoar je odbačen iz svemirske stanice prije tri godine i očekivao se da će teret u potpunosti izgorjeti pri ulasku u Zemljinu atmosferu, ali jedan komad je preživio, prenosi Index.

Objekat je probio krov i zatim prošao kroz 2 sprata kuće Alejandra Otera u gradu Naplesu na jugozapadnoj obali Floride. Odmah je odnesen u Svemirski centar Kennedy u Cape Canaveralu na analizu.

Otero je za televizijsku stanicu WINK izjavio da je predmet proizveo "strašan zvuk" i za dlaku promašio njegovog sina.

"Tresao sam se. Bio sam u potpunoj nevjerici. Kakve su šanse da nešto sleti na moju kuću tolikom snagom da izazove toliku štetu. Super sam zahvalan što niko nije povrijeđen", poručio je.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples. Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son. Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV