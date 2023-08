Misteriozni oblak iznad Rusije, izgleda kao "nuklearna pečurka" (VIDEO)

Stanovnici Kazanja, petog najvećeg grada u Rusiji, juče su na društvenim mrežama objavili snimke oblaka koji liči na "nuklearnu pečurku".

Lokalna novinska kuća Večernja Kazan utvrdila je da je u pitanju meteorološki fenomen zvan kumulonimbus ili oblak koji izgleda kao nakovanj, prenosi Index.hr.

The "nuclear mushroom" in the sky over Kazan this evening scared the locals. In fact, this is an ordinary cumulonimbus cloud, which is also called "anvil". pic.twitter.com/JKYASpHeqG