Misteriozni vođa talibana prvi put u javnosti

Vrhovni vođa talibana Habatulah Ahundzada prvi put se pojavio u javnosti, kada je posjetio medresu u gradu Kandaharu na jugu Avganistana.

On se obratio pristalicama i zatražio božji blagoslov za vođstvo talibana, prenosi RTS.

Habatulah Ahundzada je duhovni vođa talibanskog pokreta od 2016. godine, ali se držao daleko od očiju javnosti, čak i nakon što su njegovi sljedbenici u avgustu preuzeli vlast u Avganistanu.

