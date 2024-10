Ukrajinske oruužane snage se suočavaju s nedostatkom regruta u trenucima kada se vode neke od najtežih bitki od početka rata.

Kako piše "The Wall Street Journal", u raznim ukrajinskim gradovima se traže muškarci za mobilizaciju, a tim povodom se organizuju provjere u klubovima, na koncertima, u trgovinama u Kijevu, kao i ulici s popularnim restoranima u Odesi.

Ukrajinska vojska se muči s popunjavanjem redova još od ljetne ofanzive prošle godine. U njoj su izgubili brojne vojnike, a napredak je bio minimalan, pa je zbog toga Kijev spustio dob za obaveznu vojnu službu i uveo dodatne kazne za izbjegavanje regrutacije.

Broj regrutacija je na početku utrostručen, ali se u međuvremenu smanjio.

Broj vojnika na obuci je nedavno pao na 20.000 mjesečno u usporedbi s 35.000 nakon što je usvojen zakon o mobilizaciji.

Vlasti su pojačale provjere na javnim mjestima. Prije su regrutni časnici ciljali manja mjesta i sela, kako bi izbjegli izazivanje društvene napetosti, ali je nedavna prisutnost na luksuznim mjestima u glavnom gradu sugerisala promjenu pristupa.

Prilikom koncerta Okeana Elzyja, jednog od najpopularnijih ukrajinskih bendova, regrutni oficiri su čekali na izlazima.

Policija je čak snimljena kako privodi mladića koji je vikao: "Zašto me hvatate?"

Neki vide pravdu u provjerama na popularnim mjestima, gdje život teče normalno, uprkos teškoj situaciji na frontu.

U maju je dobna granica snižena s 27 na 25 godina, a zapadni saveznici pozivaju ukrajinsku vladu da dodatno snizi dobnu granicu, Međutim, protivnici ove mjere upozoravaju na to da će se demografska kriza dodatno pogoršati.

