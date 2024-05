Mladi, bogati "prosječni nacisti" uzburkali njemačku javnost (VIDEO)

​BERLIN - Mladi Nijemci uzvikuju rasističke, antiimigrantske slogane ispred paba na ostrvu Silt, poznatom okupljalištu bogataša na Sjevernom moru. Video koji su snimili sa svoje zabave brzo je postao viralan, izazvavši bijes širom zemlje, prenosi Njemačka novinska agencija (DPA).

Uzvikivali su "stranci van", "Njemačka Nijemcima" uz hit za zabave "L’Amour Toujours" (fra. "Uvijek voli") italijanskog muzičara Gigija D’Agostina.

U videu koji traje svega nekoliko sekundi, mladići i djevojke smijući se uzvikuju rasističke parole.

"Sasvim jasno, takvi slogani su odvratni, neprihvatljivi", rekao je njemački kancelar Olaf Šolc.

Policija je pokrenula kriminalističko istraživanje ovog događaja zbog sumnje na podsticanje mržnje i moguću upotrebu zabranjenih ekstremističkih simbola ili slogana.

A viral video in Germany shows people singing racist lyrics and performing Nazi salutes at a club on the northern island of Sylt. Chancellor Olaf Scholz has been called to comment, while police investigate. pic.twitter.com/scuwciW7Gb